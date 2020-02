Otra grave epidemia: crecen brotes racistas contra chinos y asiáticos por coronavirus

Al creciente aislamiento al que está siendo sometido China por cuenta del coronavirus, que de acuerdo con el último reporte ya deja 304 muertos y unos 14.300 casos confirmados, se suma lo que pasa en la vida diaria. A las medidas restrictivas dictadas por varios países (no permitir ingreso de turistas provenientes de China, entre otras) se suman las conductas que muchas personas han asumido frente a los chinos o personas asiáticas.

La xenofobia se extiende con la misma rapides que el virus, que ya ha alcanzado a más de una veintena de países, incluyendo España, el Reino Unido, Alemania, Rusia, Suecia y Filipinas, entre otros. Y es que el miedo a contagiarse de coronavirus desató no sólo una busca frenética de mascarillas sino que la gente ve como "sospechoso" de tener el virus a cualquier persona que luzca asiática. Las conductas discriminatorias se multiplican.

Personas chinas o con rasgos asiáticos la están pasando mal. En Estados Unidos, por ejemplo, luego de que la Casa Blanca declarara la emergencia de salud pública y decretara impedir la entrada a cualquier personas que haya estado en las últimas dos semanas en China, se presentan casos de discriminación. The Business Insider informó que en la Universidad de Arizona un estudiante asiático que tosió en el campus se convirtió en “sospechoso”. “Hay una historia, tosí en clase y todo el mundo comenzó a mirarme”.

En Italia, una falsa alarma de dos personas de origen chino enfermas con gripa hizo que un crucero con 6.000 personas fuera puesto en cuarentena. Los resultados de los exámenes a las dos personas dieron negativo para coronavirus. No es el único caso. En Italia el acoso a ciudadanos asiáticos se multiplican, según informan los medios de comunicación.

No ha sido lo único. Una cafetería en Roma colgó un cartel en el que dice que no permite la entrada a ninguna persona procedente de China "por la medidas de seguridad internacionales". La alcaldesa de la ciudad, Viriginia Raggi, lamentó el hecho y lo calificó de "injustificado".

En Francia las personas de origen asiático han expresado en redes su rechazo por la discriminación. "No soy un virus", dicen. Según reportes de la agencia EFE, en Huelva a cinco estudiantes asiáticos que están de intercambio en la ciudad no los dejaron entrar a un bar por su apariencia. En Filipinas, en donde ya se reportó un muerto por la epidemia, no se consiguen máscaras en las farmacias. Y se denuncia por varios medios que solo les venden máscaras a los locales. No a los chinos.

Foto: AFP. Se acaban las máscaras de protección en varias farmacias de Filipinas.

En Canadá denuncian que aumenta el acoso a niños estudiantes de origen asiático. Por eso el presidente, Justin Trudeao, pidio acabar con esos comentarios que, además, abundan en las redes sociales. "No hay lugar en nuestro país para la discriminación impulsada por el miedo o la desinformación". Incluso celebró con la comunidad asiática el Año de la Rata y publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que dice que es el momento de agradecer a la gente que ha ayudado a Canadá a ser el país que es.

Had a wonderful time celebrating the Year of the Rat with friends in Scarborough this morning. No matter how you celebrate the New Year, it’s a chance to be thankful for the people around us. Happy Lunar New Year! pic.twitter.com/yCH4qlQDxq