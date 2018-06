¿Por qué la matanza en un diario de EE. UU.? Esto es lo que se sabe

-Redacción Internacional

Empiezan a conocerse los detalles del tiroteo contra el diario The Capital Gazette, en Maryland. Las autoridades revelaron datos del autor de la masacre.

Un hombre armado mató a cinco personas en el diario The Capital Gazette en Maryland, EE. UU.

El jueves en la tarde un hombre armado con una escopeta entró a la redacción del diario The Capital Gazette y abrió fuego. Mató a cinco empleados y dejó a varias persons heridas, antes de ser detenido.

Aunque las investigaciones apenas comenzaron ya comienzan a conocerse detalles de la masacre que sacude a Estados Unidos, el país con más armas en manos de civiles y en donde, según cifras no oficiales, se presentan tres tiroteos mortales cada día. Este año van 25 en centros educativos. Al año, se calculan, los incidentes con armas dejan más muertos.

En el primer mes y medio de este año fallecieron 1.816 personas por violencia armada, según los últimos datos del registro de la organización Gun Violence Archive. Eso equivale a una media de 40 muertos al día.

El del jueves en el diario The Capital Gazette volvió a prender un debate que, como ha pasado en otras ocasiones, no lleva a nada. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

El atacante

Se llama Jarrod Ramos y tiene 38 años. Según reveló la policía de Maryland, el atacante quería "matar al mayor número de personas posible". Usó una escopeta comprada legalmente "hace un año o más", dijo también el jefe de policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare. La fiscalía del estado de Maryland presentó hoy cinco cargos de asesinato contra Ramos.

Por el momento, según documentos de un tribunal a los que ha tenido acceso Efe, Ramos deberá responder ante los tribunales por la muerte de cinco personas, aunque no se descarta que se presenten nuevos cargos puesto que, además de los fallecidos, otras tres personas tuvieron que recibir atención médica debido al tiroteo.

Venganza

Ramos fue detenido en el lugar de los hechos, minutos después de que comenzara a disparar en la redacción del diario Capital Gazzete, donde permanecía escondido bajo una mesa. De acuerdo con la Policía del condado de Anne Arundel, Ramos actuó por "venganza".

Medios locales señalan que el acusado perdió en 2015 una demanda por difamación presentada contra la publicación por un artículo de 2011, en el que, citando documentos judiciales, el Capital Gazette le identificaba como un acosador de mujeres en las redes sociales.

"No tenemos palabras"

The Capital Gazette cubrió su propia tragedia con una edición este viernes en tributo a los fallecidos. Los sobrevivientes del tiroteo en Annapolis, la histórica capital del estado de Maryland, salieron con una portada simple y escalofriante: "Cinco muertos por disparos en The Capital", junto a las fotos de los cuatro periodistas y la asistente de ventas abatidos.

Y en su página editorial se limitaron a declararse sin palabras, dejando en blanco el espacio en honor a las víctimas, cuyos nombres destacaron.

Las víctimas

El propio periódico ha divulgado las identidades de las cinco víctimas del tiroteo: los periodistas Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara y Wendi Winters, así como la empleada del departamento de ventas Rebecca Smith.

- Rob Hiaasen, de 59 años, era un exredactor del Baltimore Sun que llegó a The Capital como editor asistente en 2010 y escribía una columna dominical. "Le encantaba el periodismo, le encantaba ayudar a esos jóvenes periodistas en The Gazette", dijo su esposa Maria a The Baltimore Sun. Medios estadounidenses señalaron que era el hermano del escritor Carl Hiaasen.

- Gerald Fischman tenía 61 años y era "la conciencia y voz del periódico", que escribió editoriales durante más de 25 años.

- John McNamara, de 56 años, fue un versátil periodista deportivo capaz de escribir, editar y diseñar páginas, también amante del cine y autor de libros sobre deportes.

- Wendian Winters, de 65 años, es recordada como una prolífica escritora y periodista que "tenía talento para conectarse con la comunidad", dijo un exeditor.

- Rebecca Smith, de 34 años, acababa de ser contratada como asistente de ventas del diario y tenía "un gran corazón", según sus amigos.

"Todos eran profesionales consumados, y aunque en ocasiones pudimos estar en desacuerdo, siempre intentaron mostrar los dos lados de una historia", dijo a Fox News el jefe de policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare, quien conocía a cada uno de los fallecidos.

Ataque contra la democracia

El presidente Donald Trump, muy crítico de los medios y los periodistas desde que asumió el cargo, dijo en Twitter el jueves que sus "pensamientos y oraciones" estaban con las víctimas y sus familias. Su portavoz, Sarah Sanders, afirmó que "un ataque violento contra periodistas inocentes haciendo su trabajo es un ataque contra todos los estadounidenses".

Pero cuando regresó a Washington desde Wisconsin el jueves por la noche, Trump se alejó cuando los periodistas le preguntaron si tenía alguna palabra de condolencia para las familias de los reporteros muertos.

El impacto del tiroteo se sintió también más allá de las fronteras. En Viena, el representante de libertad de medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijo: "Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia".

"Los periodistas cuentan las historias de nuestras comunidades, protegen nuestra democracia y arriesgan sus vidas en cumplimiento del deber, y el ataque de hoy (jueves) en Annapolis es impactante", señaló de su lado el primer ministro el canadiense Justin Trudeau.

El periódico

The Capital Gazette, parte del Capital Gazette Group, es un pequeño periódico fundado en 1727. Empleaba a seis reporteros, dos fotógrafos y cinco secretarios editoriales.

Su sede estaba protegida por una puerta cerrada permanentemente, según dijo a AFP uno de sus periodistas.

El área que rodea el periódico, ubicada en una zona comercial detrás de un banco, todavía estaba bloqueada por la policía el viernes por la mañana.

Los residentes de Annapolis llevaron flores al lugar. "The Gazette está cerca de nuestra comunidad", dijo Kelly O'Brian a AFP.

Un velorio está previsto el viernes por la noche.