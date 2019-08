Profesores marcharon en Hong Kong para “proteger la próxima generación”

Bajo el lema “Protejamos a la próxima generación, dejen hablar nuestras conciencias”, miles de profesores marcharon este sábado en Hong Kong en apoyo a las manifestaciones prodemocráticas que desde hace casi tres meses lideran los jóvenes de esta región administrativa especial. Los manifestantes desafiaron la intensa lluvia en una marcha que reunió a unas 22.000 personas, según los organizadores.

Acobijados por los tradicionales paraguas, uno de los símbolos de estas protestas, los profesores caminaron hacia la residencia de la jefa Ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, al grito de la protección de estudiantes. “¡Protejan a los estudiantes! ¡Los profesores caminan junto a ellos" y "¡Solucionen la brutalidad policial! ¡Escuchen las demandas del pueblo!”, fueron algunas de las exigencias que se escucharon en la jornada.

“Como maestra, tenemos que mostrarles nuestro apoyo”, dijo Carina Ma, una maestra de inglés de secundaria de unos cuarenta años, que participó en las marchas del sábado. “Si los maestros no son los modelos a seguir para enfrentar la brutalidad y la violencia, no podemos enseñar bien a nuestros estudiantes. Por lo tanto, debemos salir y defenderlos”, concluyó. Le puede interesar: ¿Hacia dónde va la grave crisis política de Hong Kong?

Esta es la segunda ocasión en la que los maestros decidieron integra las protestas desde que comenzaron las movilizaciones masivas en junio. El diputado y director del convocante Sindicato de Profesores Profesionales de Hong Kong, Ip Kin-yuen, criticó a la policía por su mano dura con los jóvenes en las protestas y al Gobierno por no tomar medidas respecto a las demandas de los manifestantes, que básicamente se oponen al autoritarismo chino.

11.48am. Teachers have have started walking up the hill of Upper Albert Road towards Government House. They are chanting “Stand by our students, stand by HK”. #HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/fnKEetBdmK