Suspenden al diputado argentino Juan Ameri por tener sexo en plena sesión

El debate por la renegociación de la deuda de las provincias argentinas se vio interrumpido por un bochornoso y ofensivo acto del diputado Juan Ameri. El kirchnerista fue acusado de tener sexo en plena sesión de la Cámara.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, Sergio Mazza, se vio en la obligación de interrumpir el debate de la renegociación de la deuda de las provincias argentinas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque uno de los diputados estaba teniendo sexo en plena sesión.

Juan Ameri, diputado kirchnerista, es el protagonista de esta escandalosa historia. A mitad de la sesión virtual del miércoles en la Cámara Baja, este legislador, que representa a Salta por la Agrupación El Aguante del Partido de la Victoria, fue atrapado por Mazza manoseando a una mujer rubia.

“Quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia remota se dio una situación que nada tiene que ver con el funcionamiento de esta casa”, dijo Mazza. “A lo largo de la pandemia hemos convivido con situaciones como la de algún diputado que se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido algo que supera las reglas de convivencia”, dijo el presidente de la Cámara antes de pedir la suspensión de Ameri.

La explicación del diputado ha resultado aún más escandalosa que la propia violación a las normas de convivencia del Legislativo. El diputado le echó la culpa a la “mala conexión de internet”.

“Fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas”, dijo el diputado. “La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ‘¿te puedo dar un beso?’ y le di un beso en la teta, eso es todo”, agregó.

Ameri aseguró estar avergonzado por el hecho. Señaló que esto “afecta a todo su entorno personal”. “Afecta a mi hija, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras. Es difícil para mí, para mi pareja, eso es todo lo que tengo para decir”.

Preocupación por el regreso del FMI

Paralelo al debate de la deuda en las provincias, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que está planificando una misión del organismo internacional a Argentina en las próximas semanas para tratar sobre la reestructuración de la deuda del país suramericano, tal y como había solicitado el Gobierno argentino en agosto.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, señaló hoy durante su rueda de prensa semanal en la sede del organismo, en Washington, que la “visita del personal” se está planificando en estos momentos y se producirá a principios de octubre.

Pero la situación creada por la pandemia de COVID-19, que ha forzado al cierre de fronteras y restricciones al movimiento en muchos países, puede provocar que la misión se realice de forma virtual.

Rice calificó la misión como un “hito” en las enrevesadas relaciones del país latinoamericano con el organismo financiero, que se ha convertido en los últimos años en el mayor acreedor externo del país al ostentar un 13,5% de la deuda total de Argentina.

El anuncio se produce nueve días después de que las autoridades argentinas impusieron fuertes restricciones cambiarias para frenar la caída de las reservas monetarias y desalentar la demanda de divisas.

El pasado 26 de agosto, Argentina solicitó formalmente en una carta dirigida al FMI el inicio de negociaciones para un nuevo programa de asistencia financiera que suponga la reprogramación de los vencimientos de la deuda por valor de US$44.000 millones que tiene con el organismo.

