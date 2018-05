Todo lo que tienes que saber sobre la boda real en Reino Unido

Alfred Davies

Este sábado 19 de mayo, el príncipe Enrique de Gales y la actriz estadounidense Meghan Markle se casarán en la ciudad inglesa de Windsor. “Harry”, de 33 años, y Meghan, 36, supuestamente se conocieron por primera vez hace dos años en una cita a ciegas organizada por un amigo en común hace dos años. Enrique se enamoró muy rápido tras esta primera cita, dijo el Príncipe en una entrevista con la BBC, y su compromiso fue anunciado por Twitter en noviembre de 2017.

¿Dónde y cuándo tendrá lugar la boda?

La pareja se casará en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor al mediodía (hora de verano británica), este sábado 19 de mayo. Los hijos del príncipe Enrique y su esposa, Kate Middleton, fueron bautizados en esa misma capilla a los 3 meses de edad. Tiene una capacidad de 800 personas.

Windsor es una prospera y pequeña ciudad en el condado de Berkshire, conocida por su castillo, una de las varias residencias de la familia real británica, donde se celebrará la boda.

Al otro lado del puente de Windsor se sitúa la ciudad vecina de Eton, donde está ubicado Eton College, uno de los colegios privados más exclusivos del país. Entre su lista impresionante de ex alumnos: 19 primeros ministros británicos, y los príncipes Enrique y Guillermo. Un año de estudios en la escuela cuesta más de 30.000 libras esterlinas por alumno, es decir, aproximadamente 115 millones de pesos colombianos.

Ver más: Esta es la historia de amor entre Harry y Meghan

Tras la ceremonia, los recién casados pasarán por la ciudad de Windsor en un carruaje, seleccionado específicamente por el evento. Se espera la asistencia de aproximadamente 100.000 personas en Windsor. Las compañías ferroviarias en Reino Unido implementarán provisiones especiales para manejar la muchedumbre.

Para que el público británico “sienta parte de las celebraciones”, los pubs y bares en el país pueden cerrar dos horas más tarde de lo normal, el día de la boda y el precedente. Tradicionalmente, los británicos celebran con fiestas en las calles entre vecinos.

¿Quiénes son los invitados?

Los novios han invitado a 600 personas a la ceremonia, mucho menos de los casi 2.000 que asistieron a la boda del hermano de Enrique, el príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge en 2011.

200 personas más han sido invitadas a la recepción de noche. The Spice Girls afirmaron en el programa de entrevistas estadounidense, The Real, que irán a la recepción, pero no confirmaron si darán concierto.

No han invitado a ninguna figura política. Incluso la primera ministra británica Theresa May no recibió una invitación.

El príncipe Enrique y el expresidente estadounidense Barack Obama se hicieron amigos durante los Invictus Games, un evento caritativo dirigido por el Príncipe. Según medios británicos, los novios querían invitar a Obama y su familia, pero decidieron en contra por miedo de ofender al presidente Trump en un momento difícil en las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos.

Ver más: La historia de la Iglesia donde se casará la pareja real

La invitación de políticos siempre provoca tensiones en estos eventos. En la última boda real, en 2011, Guillermo y Catalina fueron acusados de tener preferencias políticas. La pareja decidió invitar a los expremier ministros del Partido Conservador John Major y Margaret Thatcher, pero los del Partido Laborista, Gordon Brown y Tony Blair, no fueron invitados.

El padre de Meghan Markle no estará presente en la boda, tras un comunicado del palacio de Kensington dos días antes de la boda. El sitio de farándula estadounidense TMZ informó que Thomas Markle, de 73 años, sufrió un infarto y tendrá que someterse a una cirugía y por eso no podrá viajar a Reino Unido. El palacio de Kensington ha pedido que el público tenga “comprensión” en esta “situación difícil”, muy sensible para la actriz estadounidense y su familia.

El Palacio también confirmó que el sobrino más joven de Enrique, el príncipe Louis, de 3 semanas de edad, tampoco irá a la boda.

Más de 1.000 miembros del público británico han sido invitados a los terrenos del castillo de Windsor para ver la llegada y la salida de los novios. Entre los invitados: líderes comunitarios, sobrevivientes de atentados y activistas.

¿Quiénes serán las figuras más importantes de la ceremonia?

El príncipe Guillermo será el padrino de boda de su hermano Enrique. En la boda real de 2011, Enrique apoyó a su hermano Guillermo como su padrino de boda.

Meghan Markle no tendrá una dama de compañía, para evitar conflictos en un grupo de amigas muy unido. Todas las amigas de este grupo han viajado a Reino Unido para asistir a la boda.

Habrá 6 damas de honor y cuatro pajes, incluyendo la princesa Carlota, hija del príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, casará los novios. El arzobispo de Canterbury es el líder espiritual de la Comunión anglicana.

De acuerdo con el ambiente transatlántico de la boda, el reverendísimo Michael Curry dará un discurso en la boda. El afroamericano de 65 años es uno de los pastores más importantes de Estados Unidos.

Ver más: Así van los preparativos de la boda

Alexi Lubormiski será el fotógrafo. Lubormiski hizo las fotografías del compromiso de Enrique y Meghan, y es conocido por haber fotografiado a varias figuras públicas, incluyendo Beyoncé y Scarlett Johansson.

¿Y cómo será el vestido de Meghan Markle?

El vestido que llevará Meghan Markle en la boda es un gran secreto en Reino Unido. La actriz es una gran aficionada a la moda, y dijo en una entrevista en la revista Glamour en 2016 que prefiere que los vestidos de novia sean “extravagantes o sutilmente románticos”.

Kate Middleton escogió hace siete años un vestido blanco diseñado por Sarah Burton y fabricado en los talleres de Alexander McQueen, una creación 100% británica. Una complicación podría ser que Meghan ya se casó una vez con el productor de cine Trevor Engelson, y por eso, teóricamente, la estadounidense no podría vestirse de blanco.

El diseñador elegido beneficiará de una exposición internacional de su obra, con una audiencia de millones de personas a lo largo del mundo. La página oficial de la familia real explica: “Durante años, los vestidos de novia de la realeza se han inscrito en la tradición abriéndose al mismo tiempo a la moda del momento”.

¿Y la torta de novios?

Claire Ptak, una chef estadounidense que vive en Londres, será responsable para la torta de novios. Será una torta orgánica de limón y flor de saúco.

¿La pareja recibirá regalos?

Enrique y Meghan han pedido que los invitados hagan donativos a organizaciones benéficas en vez de ofrecer regalos. Un portavoz del palacio de Kensington dijo que las organizaciones sugeridas trabajan en una variedad de asuntos, incluyendo el medioambiente, el fortalecimiento de la mujer, el VIH y el apoyo de las personas sin techo.

Ver más: ¿Por qué el padre de Meghan no irá a la boda?



Las personas sin hogar han sido un punto clave en las críticas de la boda. El líder del ayuntamiento de Windsor, Simon Dudley, exigió hace cuatro meses que “se destapen las calles” de las personas sin techo antes de la boda. The Windsor Homeless Project, una organización local que trabaja para apoyar a las personas sin hogar, ha producido postales conmemorativas que estas personas pueden vender en la ciudad real a los miles de visitantes.

¿Y cuánto costará todo eso?

Bridebook, una compañía de planificación de bodas en Reino Unido, calculó que el costo de la boda real será aproximadamente 32 millones de libras esterlinas, igual a 45 millones de dólares. Novios en Reino Unido gastan en promedio 18.000 libras esterlinas en una boda.

¿A los británicos les interesa la boda?

Según una encuesta de YouGov, una firma respectada de sondeos de opinión, al 66% de los británicos no les interesa el matrimonio de Enrique y Meghan, mientras que el 57% cree que la familia real debería cobrar el costo entero de la boda.

El grupo de presión Republic comisionó las encuestas. Republic lucha para la abolición de la monarquía en Reino Unido. Su CEO, Graham Smith, dijo en una entrevista con la BBC que “la mayoría del pueblo británico hará otra cosa este sábado 19 de mayo”.

Defensores de la familia real en ese país apuntan al dinero que contribuye al país, particularmente a través del turismo. Según Brand Finance, una agencia británica que evalúa empresas, la Casa de Windsor contribuye 1,8 mil millones de libras esterlinas a la economía británica cada año.

Republic, sin embargo, asegura que “investigaciones demuestran que los turistas vienen a Reino Unido para visitar los museos de clase mundial, los paisajes preciosos, los comercios fantásticos y la historia fascinante; no llegan con la esperanza de ver al príncipe Andrés por un segundo”.