Trump llama "perra" a su exasistente en la Casa Blanca, Omarosa Manigault

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue aumentando la polémica en el caso de su exasistente en la Casa Blanca, Omarosa Manigault, quien aumenta lista de afroamericanos a los que ha denigrado en las últimas semanas, calificándola de "perra", "loca" y "llorona".

"Cuando le das un respiro a una loca, llorona y escoria, y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. ¡Buen trabajo del general John Kelly por echar rápidamente a esa perra!", escribió hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!