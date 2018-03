Un millón de dólares por haber estado 31 años en prisión siendo inocente

Cuando tenía 22 años, en 1978, Lawrence Mckinney fue arrestado en Memphis (EE. UU) después de que una mujer lo identificara como uno de los dos hombres que la violaron en su hogar. Por este motivo fue acusado por violación y asalto, y condenado a 115 años de prisión. En 2009, es decir, 31 años después, la historia dio un giro inesperado, pues las pruebas de ADN que se le realizaron a las sábanas de la víctima demostraron que Mckinney era inocente.

Cuando recobró su libertad, apenas le dieron una compensación de US$75. Tras un largo pleito, la Junta de Apelaciones del Estado de Tenessee aprobó compensar a Mckinney con un millón de dólares, la cifra más alta que se ha dado en la historia del estado y la máxima que establece la ley. Tras conocerse la decisión el abogado del hombre declaró: “Damos las gracias al gobernador y a la junta”.

En 2009, declaró al periódico The Tennessean que lo primero que hizo fue buscar su exoneración y señaló que, de ser así, "me pondría en un estándar con todos los demás en la sociedad". Agregó: "No tuve la oportunidad de construir una carrera o comprar una casa. Perdí todos mis 20, 30 y 40 años”.

Fue en 2016 que el entonces gobernador de Tenessee, Bill Haslam, le concedió su exoneración, lo cual le permitió aplicar a una compensación, por lo que sus abogados solicitaron la cifra máxima. “Desde mi punto de vista, el Sr. McKinney tiene derecho a mucho más de 1 millón de dólares, según lo que le sucedió", afirmó en su momento, David Raybin, uno de sus defensores.

La suma de dinero, sin embargo, no se le entregará inmediatamente, pues recibirá, en principio, US$353.000 para pagar sus deudas legales y el resto se diferirá en cuotas de US$3,350 que se le pagarán cada mes por un período máximo de 10 años.

