“Lamentamos que Raúl Romero haya hecho parte de la institución”: Armada Nacional

La Fiscalía tiene evidencias de que, desde 2015, el excapitán de infantería de marina Raúl Romero Pabón acechó a niñas pobres en Cartagena de Indias, abusó de ellas y luego las obligó a tatuarse su nombre en el cuerpo, como una forma de decir que eran de su “propiedad”. Hace tres años, cuatro víctimas denunciaron al sujeto, quien se presentaba en redes sociales como “Óscar González”. Pero en ese momento las investigaciones no desembocaron en ningún proceso.

Sin embargo, gracias a un nuevo testimonio se descubrió este año la verdadera identidad del exmilitar y su modus operandi. La denuncia, interpuesta por Marcela y su hija Andrea (de 12 años), permitió hace un mes la captura de Romero Pabón, quien hasta tres días antes de su captura era miembro activo de la Armada Nacional. La desgarradora historia, revelada por El Espectador en su edición del 9 de septiembre de 2018, también puso en evidencia que el excapitán usaba a sus propias víctimas, menores de edad, para reclutar a más niñas y abusar de ellas.

Apenas se produjo la captura de Romero Pabón, quien vivía en la Escuela de Cadetes Almirante Padilla, la Armada Nacional informó en un comunicado que prestó toda la colaboración para adelantar las diligencias judiciales y que los hechos que involucraban al procesado configuraban “conductas individuales y ajenas a la función militar”. La institución agregó que Romero Pabón fue retirado de la Armada por hechos que no están relacionados con los delitos que le endilga la Fiscalía.

El Espectador había contactado a la Armada para ampliar esta información e incluirla en la publicación “Me marcó como a los animales”: testimonio por el que cayó el excapitán Raúl Romero, pero la institución había negado la solicitud. No obstante, tras la publicación periodística, la Armada envió una carta a este diario en la que condena todo crimen contra la mujer y, en particular, contra los menores de edad. “La Armada Nacional lamenta profundamente que el señor Romero haya hecho parte de la institución, tiempo durante el cual no se tuvo conocimiento de los crímenes de los que se le acusa con amplio acervo y que cometía en su vida privada”, sostuvo la Armada.

“Desde el primer momento que la Fiscalía General de la Nación comunicó a la Armada Nacional, los avances de la investigación, nuestra institución ha puesto todos los medios disponibles para colaborar con la justicia y permitir que esta llegue a buen término, y se impongan las más severas penas a quienes atentan contra lo más valioso de la sociedad: nuestros niños”, agregó la Armada en la carta dirigida a este diario.

Raúl Romero Pabón será condenado a finales de este mes por los delitos de concierto para delinquir, estímulo a la prostitución de menores de edad, demanda y explotación sexual comercial de persona menor de edad, utilización de medios de comunicación para facilitar la explotación sexual y uso de menores en la comisión de delitos. Todos estos cargos fueron aceptados por el exmilitar, que permanece recluido en la cárcel de Sabanalarga (Atlántico).

Por este mismo caso, están siendo procesados Hillary Madero, joven que supuestamente ayudaba a reclutar niñas; y Jhon Padilla, quien supuestamente se encargaba de poner las marcas a las víctimas del excapitán.