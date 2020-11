“Primera vez que escucho que tenían interceptado a ‘Iván Márquez’”: Néstor H. Martínez

Tras la revelación de El Espectador de la existencia de 24 mil audios del caso Santrich, el fiscal Martínez dijo que lo desconocía, que nunca se enteró de que el nombre del entonces vicepresidente Óscar Naranjo estuviera relacionado en dichas llamadas y, menos, que el celular del exjefe negociador de paz, Iván Márquez, fue interceptado por la Fiscalía.

El Espectador entrevistó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien ejecutó la orden de captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich y luego, el 15 de mayo de 2019, renunció expresando su rechazo a la decisión de la JEP (Justicia Especial para la Paz) de dejarlo en libertad después de un año en prisión. Tras la aparición de 24.000 audios del caso, como lo reveló ayer este diario, Martínez dijo que nunca supo de la existencia de ese material, que tampoco se enteró de que el celular del exjefe negociador de paz Iván Márquez estaba interceptado y sobre la entrega controlada de cocaína por la Fiscalía respondió que no fue informado de ello.

¿Siendo fiscal general no se enteró de que relacionaban al exvicepresidente Naranjo en la supuesta operación de narcotráfico del caso “Santrich”?

(Silencio) No, no, mira, eh..., a mí me sorprende esa información porque de seguro los analistas y los fiscales del caso hubieran informado de ese hecho. A nosotros ni al delegado de organizaciones criminales se nos informó eso; es la primera vez yo oigo algo de esa naturaleza. Me parece además muy extraño porque, es decir, eso lo hubiésemos sabido en su momento, pero no, realmente no.

¿Cuándo se enteró la Fiscalía de que esto se trataba de una operación encubierta o de entrampamiento?

La Fiscalía supo de Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez) no a través de ningún entrampamiento de nadie, fue porque ese señor hablaba con la gente del sector salud y los fiscales del caso tomaron la decisión de hacerle seguimientos en las escuchas. Inicialmente se le escucharon temas de corrupción en salud, después escuchó de contratos del posconflicto y después se escuchó a Marín metido en unas operaciones muy extrañas con televisores.

Se lo pregunto exfiscal Martínez, porque en la entrevista que usted le concedió a Yolanda Ruíz en RCN Radio el 16 de mayo de 2019, un día después de su renuncia a raíz de que la JEP dejó en libertad al exjefe guerrillero, usted reconoció que se trató de una operación de entrampamiento.

Esa es una operación de la DEA, la operación de la Fiscalía era absolutamente autónoma.

¿Cuándo supo que se trataba de un entrampamiento de la DEA?

No, había como sospechas y la DEA en ese momento no confirmó nada de eso. De hecho, las escuchas que tuvo las pidió por cooperación judicial el gobierno americano, pero la DEA estaba haciendo una operación por su lado y nosotros teníamos nuestro operativo totalmente distinto.

Es la Fiscalía la que, a través de sus salas, la que intercepta 22 líneas telefónicas contra una supuesta red internacional de narcotráfico en noviembre de 2017.

Sin duda, porque vuelvo y te repito, tenían interceptados a unos tipos de la salud que estaban metidos en unos casos de corrupción de salud y ahí picó el señor Marlon Marín. Lo empezaron a seguir y entonces picó con los contratos del posconflicto y lo siguieron escuchando y fue cuando picó con otros temas que es el cuento de los televisores y todo eso, y todas esas interceptaciones que dicen los fiscales que existieron con apego a la ley eran investigaciones de la Fiscalía General de la Nación solitica.

El 17 de octubre de 2017, según una resolución de la Fiscalía firmada por el delegado contra la criminalidad organizada, Álvaro Osorio Chacón, se autorizó la operación de agente encubierto y entrega controlada de cocaína para el caso “Santrich”. ¿Ese día empezó también a operar la Fiscalía?

No, eso aparece en el indictment (acusación) que hicieron los americanos, pero la Fiscalía jamás tenía conocimiento de que eran agentes encubiertos o no en ese momento, porque nosotros estábamos haciendo un seguimiento era al señor Marlon Marín. El señor hablaba con unos mexicanos y la Fiscalía qué iba a saber que esos mexicanos eran agentes encubiertos o no.

Días después de la captura de “Santrich”, el periódico “The Wall Street Journal” reveló que existía un video y audios contra el exjefe negociador de paz “Iván Márquez”. Horas después usted afirmó que no había investigaciones contra él.

Sí, no teníamos investigación contra Márquez.

Sin embargo, el celular de “Márquez” fue interceptado y se recaudaron 1.391 audios que ahora no aparecen en el expediente del caso “Santrich”. ¿Qué pasó con esos audios?

Pues, te debo decir que no tengo ni idea de qué me estás hablando. De la interceptación al teléfono del exjefe negociador de paz Iván Márquez. No tengo ni idea. Primera vez que escucho que tengan interceptado a Márquez.

¿Cómo consiguió la Fiscalía la cocaína para hacer la entrega controlada el 1° de noviembre de 2017?

Estás partiendo de una base equivocada, la cocaína ni la entregó la Fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al zutano, porque nosotros no estábamos en esa operación.

¿Pero la entrega controlada cuando fue?

Nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada.

Pero doctor Néstor Humberto, qué pena con usted…

La única entrega controlada que yo conozco fue la que se hizo al fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, pero ninguna entrega controlada de cocaína de la Fiscalía; eso es absolutamente falso.

Pero doctor Néstor Humberto, usted en su entrevista con Yolanda Ruiz el 16 de mayo de 2019 textualmente dijo: “Lo que yo le puedo decir exactamente es que la Fiscalía no participó en esas reuniones; sin embargo, sí en el suministro de la cocaína y en la entrega que se hizo en una reunión en donde participaron agentes”.

No, no, no, no, perdóname.

Bueno, ahí está la grabación (adjunta a esta entrevista).

Es que yo soy absolutamente consciente de lo que hago en la vida, nunca hubo una operación encubierta de cocaína de la Fiscalía General de la Nación en el caso del señor Santrich.

(Escuche audios de entrevista de Néstor Humberto Martínez con Yolanda Rúiz, el 16 de mayo de 2019, en la cual reconoce que la Fiscalía consiguió la cocaína. Minuto 1:29. Y escuche fragmento de entrevista con El Espectador la semana pasada en la que el exfiscal lo niega rotundamente).

Son cinco kilos de cocaína que se consiguieron para la entrega controlada el 1º de noviembre de 2017. Está en un oficio firmado por la fiscal Bertha Neira.

A no, pero perdóname, eso sí y te agradezco que me des la información, es la primera vez que oigo una cosa de esas, voy a llamar al fiscal Osorio, a que me cuente qué fue eso.

¿Cuándo se dio cuenta el fiscal general de que los mexicanos eran agentes de la DEA?

No, yo no te sabría decir, pero eso fue mucho tiempo después. Nosotros cuando los fiscales conocieron de esas grabaciones, es que recuerdo muy bien el caso de la fiscal que se dio cuenta de eso que era la que manejaba los temas de salud. Y dijo, caray, eso es muy extraño que están hablando con unos mexicanos de televisores, estos tipos eran narcotraficantes y fue la primera vez que se sugirió que fuera un tema de narcotráfico y eso fue la fiscal encargada del tema de salud.

O sea que cuando se capturó al exjefe guerrillero “Jesús Santrich” la Fiscalía no sabía de todos estos hechos.

No, si es que yo inclusive en el libro cuento que yo les pregunto a ellos, a los funcionarios de la DEA: oigan, nosotros estamos haciendo unos seguimientos, ¿ustedes saben algo de esto? Ahí está el testimonio de que nosotros no sabemos si fue hacia comienzos del año 2016, 2018, cuando supuestamente todas esas operaciones ya se habían hecho.

Y si las pruebas del caso Santrich eran tan contundentes como usted lo mencionó durante el proceso, ¿por qué no le entregaron los 24 mil audios a la JEP?

Todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga, se le entregaron.

Doce audios.

Los que había se le entregaron, los que por lo menos a mí me entregaron.

En el expediente de la JEP aparece que la Fiscalía entregó apenas doce de 24.000 audios.

A no sé decirte, primera vez que oigo que son 24.000 audios. No sé si tu entiendas como funciona la Fiscalía. La Fiscalía es una entidad de 25 mil funcionarios, el Fiscal General no lleva ningún caso, los fiscales delegados que son 5.500 para llevar casos y ellos le informan a los jefes de unidad y los jefes de unidad le informan a los directores y los directores a los delegados y los delegados a la vicefiscal y ésta al fiscal. A uno le informan lo que haya, porque es que uno no lleva los expedientes.

Bueno, vuelvo y te repito con absoluta certeza, la Fiscalía, por lo menos yo, no tuve ninguna información ni conocimiento de que eso fuera en ese momento una operación encubierta. Hoy ya la tenemos toda.