Entrevista con el investigador estadounidense Nate Anderson

“Si Pharmacielo no tiene qué esconder, debería contestar las preguntas”: director de Hindenburg Research

Redacción Investigación

Esta semana, la firma de investigación financiera forense Hindenburg Research publicó un informe que reveló supuestas irregularidades en PharmaCielo, compañía que en 2016 se convirtió en la primera en obtener una licencia para cultivar cannabis en Colombia. La empresa, que tiene permisos para procesar plantas de cannabis con fines medicinales y científicos, cuenta con 12 hectáreas de cultivos operativos en Rionegro (Antioquia) y emplea a más de 400 personas. Además, asegura ser el productor con la licencia más grande del mundo y su espacio de cultivo equivale a 260 campos de fútbol americano. (Lea aquí: Cannabis: del emprendimiento a la industria)

Sin embargo, Nate Anderson, fundador de Hindenburg Research, asegura que Pharmacielo funciona bajo un esquema de autoenriquecimiento desarrollado por su cofundador Anthony Wile, acusado por el regulador de mercados en EE. UU. (SEC). En concreto, Hindenburg Research sostiene que Wile cofundó Pharmacielo mientras estaba vigente una prohibición de la SEC que no le permitía, entre 2010 y 2015, ser directivo de empresas que cotizaran en la bolsa. Anderson puso su mirada también en el otro cofundador de Pharmacielo, Federico Cock-Correa, por no contarle a sus inversores que su anterior negocio, un cultivo de flores, entró en quiebra e ingresó a un proceso de reorganización en Supersociedades.

(Lea más en Investigación: La versión libre que entregó el Bloque Oriental de las Farc sobre el secuestro)

Otro de los hallazgos tiene que ver con el acuerdo al que llegó en 2017 la compañía con la cooperativa Caucannabis (integrada por 63 agricultores campesinos e indígenas), para operar, en conjunto, un invernadero en Cauca. De acuerdo con el informe de Hindenburg Research, Pharmacielo anunció hace dos años que estaba construyendo esas instalaciones en tierras recién compradas, pero los investigadores que participaron en el informe visitaron el terreno y encontraron que el sitio es un campo vacío cubierto de maleza. En entrevista con El Espectador, Nate Anderson explica estas y otras conclusiones del informe realizado por la firma de la cual es fundador, Hindenburg Research.

(Lea más en Investigación: Las cuentas que no cuadran en el Grupo de Energía de Bogotá)

¿Cómo surge la investigación de Hindenburg Research y por qué se eligió a Colombia como foco?

Nos empezamos a interesar por el tema cuando supimos que uno de los cofundadores de la empresa, Anthony Wile, había sido imputado en el pasado por los reguladores de mercados en EE. UU. (SEC) por acusaciones de fraude en el mercado accionario y la bolsa. La nueva empresa que creó, Pharmacielo opera en Colombia, así que nuestra investigación nos llevó allí. Ya teníamos algo de experiencia en Colombia, dado que habíamos escrito un informe en 2018 sobre la empresa de cannabis Aphria y su filial colombiana, Colcanna. Después de aquel informe, el gerente y varios directivos renunciaron debido a alegaciones similares a las que ahora enfrenta Pharmacielo.

Su investigación asegura que Pharmacielo tiene supuestamente un esquema de autoenriquecimiento. ¿En qué consiste?

Cuando una empresa quiere comprar un terreno, lo compra. Descubrimos que Pharmacielo compró el predio de su sede operacional a través de una empresa intermediaria en Panamá, creada tres días antes de la firma de la promesa de compraventa con los dueños del terreno. Esta empresa panameña está dirigida por unos insiders, es decir, con personas que tienen fuerte vínculo comercial con directivos de Pharmacielo y operan con información privilegiada.

A través de esta empresa panameña, Pharmacielo tuvo que comprar el predio a un precio inflado, lo que permitió que los insiders sacaran una utilidad elevada en la transacción a expensas de los accionistas. Estimamos que estos insiders —incluyendo dos de los cofundadores, Anthony Wile y Federico Cock Correa— se enriquecieron con más de US$ 5,3 millones con la transacción de la sede de Pharmacielo, en Rionegro. Vimos irregularidades similares en la compra de su predio en Corinto, Cauca —donde tiene un contrato de producción con la cooperativa Caucannabis— y en la adquisición de otros activos.

¿Qué pruebas tiene para sostener esto?

Nuestras evidencias consisten en documentos oficiales y entrevistas con fuentes humanas. Incluyen certificados de libertad y tradición de terrenos y escrituras que demuestran los precios pagados y declarados ante las autoridades colombianas, registros oficiales de la constitución de empresas en Panamá y Canadá y entrevistas en los medios de comunicación de directivos de Pharmacielo, que evidencian lazos claros entre la empresa en Panamá y los insiders. Así mismo, tenemos extractos y declaraciones corporativas, que detallan aspectos de la transacción con la empresa panameña, y entrevistas con personas que confirman datos claves de la transacción.

Uno de los cofundadores de Pharmacielo, Anthony Wile, fue acusado por la SEC. ¿En qué consistió esa investigación y qué relación tiene con Pharmacielo?

El caso de la SEC concluyó en 2010 y se centró en alegaciones acerca de que el Sr. Wile y otros individuos manipularon el precio de la acción de una empresa a través de prácticas y transacciones manipulativas y el uso de comunicados de prensa con información falsa o errónea. Nosotros consideramos que las imputaciones formales de la SEC eran una alerta significativa y empezamos a notar paralelos entre ese caso y el caso de Pharmacielo.

Por ejemplo, la compañía estaba promocionando el hecho de que tenía un cultivo de 3,6 hectáreas en el Cauca (con Caucannabis). Pero descubrimos que lo que existe no es más que un campo vacío cubierto con maleza. Hablamos con campesinos de la cooperativa y descubrimos que no se ha sembrado la primera semilla de cannabis allí, a pesar de tres años de promesas.

La SEC le prohibió a Wile ser directivo en una empresa pública por cinco años, pero Pharmacielo es una empresa privada. ¿Cuál es la irregularidad?

Cuando EE. UU. se refiere a una empresa pública, habla de aquellas empresas que están cotizadas públicamente en bolsa o en EE. UU. o Canadá (no se refiere a empresas del Estado). Pharmacielo está en bolsa en EE. UU. y Canadá. Y aunque no es ilegal, Wile fundó Pharmacielo en 2014, antes de terminar la prohibición en 2015, a la cual estaba sujeto de no servir como representante ni directivo de ninguna empresa nueva. Pensamos que ya estaba tramando otro proyecto similar al que le causó las sanciones anteriores.

El documento de Hindenburg Research asegura que otro de los cofundadores de Pharmacielo, Federico Cock Correa, estaba haciendo frente a la insolvencia de su empresa de exportación de flores inmediatamente antes de iniciar en la industria del cannabis medicinal. ¿Por qué este hecho tendría que ser significativo para los inversionistas de Pharmacielo?

En el folleto emitido a sus inversionistas, Pharmacielo declara que ningún representante ni directivo estaba involucrado en algún caso reciente de insolvencia o bancarrota. El señor Cock Correa (uno de los cofundadores, director y ex-CEO) estaba enfrentando la insolvencia de su empresa floricultora. Esta compañía había estado sujeta a embargos y secuestros de bienes, para posteriormente entrar “en reorganización”. Y sigue hasta 2024.

Además, este mismo productor de flores operaba en el mismo predio que Pharmacielo. Y como ya hemos explicado, este predio fue comprado en circunstancias sospechosas. Nada de esto fue revelado a los inversionistas. Y es critico que cualquier inversionista recibe una información verídica sobre procesos de insolvencia, dado que un individuo con problemas económicos es más propenso a involucrarse en tramas no declaradas para aliviar su “estrés financiero”. Pensamos que eso es lo que ocurrió en este caso.

Pharmacielo tiene dos propiedades en Colombia: un invernadero en Rionegro y otro en Cauca. En concreto, ¿cómo resumiría las irregularidades que encontraron sobre estas propiedades?

La empresa dijo que iba a empezar la construcción del invernadero en Cauca “inmediatamente” hace más de dos años. Pero hasta hoy el predio en Cauca está vacío. Además, la empresa tiene invernaderos en Rionegro que producen cannabis pero, según las transacciones, sospechamos lo que detallamos arriba: estimamos que Pharmacielo sobrepagó masivamente esa propiedad.

¿Por qué sugiere que el reciente acuerdo entre Pharmacielo y General Extract LLC, para la distribución en los Estados Unidos, es ficticio?

Pharmacielo declaró que General Extract era una empresa “bien establecida” en cuanto a la distribución de cannabis en múltiples estados de EE. UU. Descubrimos que, en ese momento, dicha empresa “establecida” ni siquiera tenía página web y estaba siendo dirigida por el expresidente de operaciones de Pharmacielo, otro asociado de Sr. Anthony Wile.

Visitamos la dirección registrada en documentos corporativos de General Extract. No existía ningún letrero ni evidencia de que allí tenían operaciones. Visitamos la dirección de la casa matriz de General Extract y descubrimos que era un buzón en una tienda de UPS. Esta empresa también estaba siendo dirigida por múltiples personas con lazos con Pharmacielo, incluyendo algunos de sus directivos. En resumidas cuentas, el acuerdo con General Extract parece existir solo en papel y ninguna de las relaciones entre directivos de Pharmacielo y General Extract fueron declaradas debidamente a los accionistas.

Pharmacielo ha dicho que sus acusaciones son falsas y prepara demandas. ¿Qué opina sobre esto?

Nos parece curioso, casi chistoso, dado que la empresa se niega a comentar sobre las alegaciones centrales de nuestro informe y prefiere esconderse tras amenazas legales. Estamos haciendo preguntas sencillas: ¿Es cierto que Pharmacielo compró los derechos de adquisición de su predio en Rionegro a través de una entidad panameña? ¿Es cierto que Pharmacielo prestó dinero a la entidad panameña previo a la compra del predio? ¿Pharmacielo hizo otras transacciones con la entidad panameña? ¿Es cierto que el cofundador, director y ex-CEO de Pharmacielo, Federico Cock Correa, tenía y tiene una empresa floricultora llamada Tahami y Cultiflores “en reorganización”? ¿Es cierto que esta empresa operaba en el mismo predio en Rionegro que Pharmacielo compra a través de la entidad panameña? ¿En el predio en Corinto (Cauca), propiedad de Pharmacielo, existe algo más que rastrojo y maleza? Las amenazas de acción legal no nos intimidan. Si Pharmacielo no tiene nada que esconder debería contestar estas preguntas.

“El informe contiene declaraciones falsas, engañosas y calumnias”

A través de un comunicado, emitido desde Toronto, Pharmacielo Ltd, la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis medicinal en Colombia, Pharmacielo Colombia Holdings S. A. S., aseguró que el informe de Hindenburg Research representa un malicioso intento de manipular las acciones ordinarias de Pharmacielo al difundir declaraciones falsas y engañosas sobre nosotros.

“Anthony Wile, cofundador de la compañía, no ha sido funcionario, director o consultor de PharmaCielo desde diciembre de 2018. Por ende, la compañía no puede hablar por el Sr. Wile”, aseguró en su comunicado sin aclarar la participación de Wile en 2014 cuando aún estaba vigente la prohibición impuesta por la SEC.

“El informe está siendo revisado por asesores externos, incluido el asesor legal. La compañía responderá al informe de manera oportuna y apropiada, y espera comunicar sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2019 y del año fiscal 2019 en la segunda mitad de abril de 2020, de acuerdo con los plazos regulatorios”, concluyó Pharmacielo en su misiva.