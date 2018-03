11.845 normas obsoletas serían eliminadas vía Congreso

Redacción Judicial

El Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley que propone la depuración de algunas normas que, hoy en día, no son vigentes con respecto a la Constitución actual.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este miércoles un proyecto de ley que pretende eliminar 11.845 normas y busca fortalecer las diferentes normativas ya estipuladas para brindar un mayor grado de seguridad a los ciudadanos especialmente, dice el proyecto, en temas de protección de los derechos humanos.

La depuración normativa que hizo el Ministerio de Justicia abarca leyes desde 1866 hasta 2014. En el 2015 se presentó la metodología para la eliminación de normas que se aplicará, de ser aprobado el proyecto de ley, en los 24 sectores de la Administración Pública Nacional. Para este trabajo se contó con la participación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Los criterios aprobados para la inhabilitación de algunas leyes fueron: la antigüedad de las normas que ya no son vigentes para la Constitución, las consecuencias jurídicas que ya no son compatibles con la realidad actual, las normas en las que no es posible exigir un cumplimiento ya que lo dispuesto en esta norma ya se cumplió y los preceptos expedidos durante estados de excepción, es decir, por guerra, desorden público o perturbación de orden social, económico y ecológico en el país.

La propuesta se enfocará en tres puntos importantes: primero, se buscará que las personas puedan conocer las normas que regulan su vida cotidiana en la sociedad con el fin de que puedan saber cuáles son sus derechos y deberes; segundo, se asegurará la estabilidad y fiabilidad de todas las normas. Finalmente pretende que todas las personas puedan prever y calcular las consecuencias de incumplir las normas que regulan la vida social.

Según el ministro de Justicia en este proyecto, “Colombia se pondrá a tono con países como Francia donde efectivamente se acaba de hacer recientemente una depuración normativa. También en Argentina de 32.207 leyes o normas, después de este proceso, quedaron solo vigentes 6.134”.

El tipo de leyes que se eliminarían con el proyecto de ley:

Algunas de las leyes más llamativas que se propone eliminar serán: la Ley 59 de 1881, en la que se ordena el establecimiento de una comisión científica permanente para el estudio de los tres reinos naturales en la República; la Ley 62 de 1887, que prohíbe la importación de chinos para trabajos en el territorio colombiano; y el Decreto 3521 de 1949, por el cual se establece la censura de la prensa y de la radiodifusión, en cuyo artículo 1° se determina que en todo el territorio nacional se establecerá la censura de la prensa y de la radiodifusión.

Este decreto particularmente, fue dictado durante el gobierno de Laureano Gómez y posteriormente en la Constitución de 1991, revertido con el artículo 20 que garantiza la libre expresión de cada persona y asegura que no habrá censura.

