El Consejo de Estado y la Corte Suprema abrieron convocatorias para elegir sus postulados a la terna de la que el Senado deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público.

El cuatrienio del procurador Fernando Carrillo está próximo a terminar. El Senado lo eligió en 2016 para el máximo cargo del Ministerio Público en Colombia, pero su tiempo allí se vence el 16 de enero de 2021. Por eso, ya comenzaron los procesos para conformar la terna de la que la cámara alta del Congreso, de nuevo, deberá elegir a un procurador. Las altas cortes abrieron esta semana sus convocatorias.

La responsabilidad de elegir a los candidatos recae en Presidencia, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Cada una de estas instituciones debe elegir a un candidato y luego el Senado, en pleno, elige a la cabeza del Ministerio Público. El presidente Iván Duque tiene libertad para presentar a su candidato. Las altas cortes, por su parte, los eligen a través de convocatorias públicas.

Son precisamente estas convocatorias las que abrieron esta semana el presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namén, y el de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz. En ambos tribunales el procedimiento es más o menos el mismo: quien desee postularse debe diligenciar un formulario electrónico antes del 30 de junio, los listados son publicados en sus páginas web y se hace una primera depuración de que los candidatos cumplan los requisitos.

Los nombres de los preseleccionados estarán publicados para que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presenten comentarios. En el caso del Consejo de Estado, esta opción estará habilitada del 2 al 15 de julio y en el caso de la Corte Suprema, durante diez días.

Entre las condiciones para postularse a este cargo, según la norma que definió el funcionamiento de la Procuraduría están: no padecer alguna afección física o mental “que comprometa su capacidad necesaria para el desempeño del empleo”; no haber sido condenado ni estar privado de la libertad, en especial por temas de corrupción. Asimismo, los candidatos no pueden estar casados o relacionados hasta el cuarto grado de consanguinidad con los senadores que lo elegirán, ni con el presidente mismo; entre otros requisitos.

Las salas de Gobierno de cada corte harán un barrido de que se cumplan con todos los requisitos y pasarán las hojas de vida a las Salas Plenas. Es decir, a todos los magistrados. Los candidatos preseleccionados “que cumplieron con los requisitos de orden legal y constitucional y que fueron admitidos” serán escuchados el próximo 4 de agosto por todos los integrantes del Consejo de Estado y el 6 del mismo mes por los de la Corte Suprema.

Si quiere conocer más de las convocatorias a procurador, entre aquí para conocer los términos de la Corte Suprema y aquí para los del Consejo de Estado.