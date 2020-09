Activista Catherine Juvinao denuncia amenazas de muerte contra su familia

“Decía que, o me callaba, porque estaban hablando mucho, o mataban a dos de mis familiares”, señala la activista respecto de una amenaza que recibió un familiar.

“Dígale a su hija que cierre la boquita, la tiene muy suelta. Ya que no valora su vida, esperamos que la de la familia sí la tenga en cuenta. Sírvase de avisarle que tenemos ubicados al hermano de ella que se llama como usted y a su hermano, el tío José Juviano, que también vive en la capital. Esperamos resultados pronto”. Ese es el mensaje que recibió un familiar de la activista Catherine Juviano que la llevó a denunciar públicamente intimidaciones y denuncias de muerte en contra de su familia, relacionadas con su actividad política.

Según contó Juvinao en un video publicado en su cuenta de Twitter, el mensaje fue enviado el pasado 11 de septiembre a través de Whatsapp. “Decía que, o me callaba, porque estaban hablando mucho, o mataban a dos de mis familiares que ya tenían supuestamente ubicado”, dijo la activista, para quien esta nueva intimidación “sube el nivel” de otras amenazas y hostigamientos que ya había recibido en el pasado.

En ese sentido, explicó que desde el año pasado ha puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) las amenazas que ha recibido y que está ligadas a su actividad. “Desde el año pasado tengo un caso ante la UNP, que en mayo me entregó los resultados de un estudio de seguridad que arrojó riesgo extraordinario”, comenta Juvinao.

Sin embargo, señala que el esquema de seguridad que le fue ofrecido no correspondía al nivel de riesgo, razón por la cual fue radicado ante la entidad un recurso de reposición: “Justo cuando me preparaba para acudir a una tutela, llega esta nueva amenaza, que es verdaderamente lamentable y macabra (…) Es claro que el riesgo para mi vida se hizo extensivo a mis familiares, y es algo que no puedo aceptar”.

Juvinao envió un mensaje al presidente Iván Duque Márquez a raíz de la amenaza. “Quiero decirle, presidente Iván Duque, que usted tiene la responsabilidad no solamente de cuidar la vida de quienes votaron por usted, de quienes piensan como usted y de quienes son afines a su proyecto político, sino que tiene el deber de cuidar a aquellos que no piensan como usted, a quienes somo críticos y le hacemos oposición”, dijo.

Finalmente, solicitó también protección para los líderes sociales que son víctimas de intimidaciones y que están lejos de la capital. “En estos dos años que le restan, ojalá pudiera demostrar que el Estado colombianos está por fin preparado para cuidar a la oposición”.

Vea el video de la denuncia