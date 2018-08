Aplazada conciliación entre Iván Cepeda y Hernán Prada

Redacción Judicial

El congresista Álvaro Hernán Prada no se presentó a la audiencia de conciliación con el senador Iván Cepeda tras la denuncia que este interpuso por una publicación que Prada hizo acusándolo de participar en un supuesto montaje en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El senador Cepeda lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria, calumnia, apología del genocidio y hostigamiento por razones políticas y filosóficas.

“Lamentamos que el represéntate Prada y su defensor no se hayan presentado. El representante Prada tuvo mucha solicitud para hacer las calumnias en mi contra y para haber participado en una serie de hechos que investiga la Corte, ojalá que tenga la misma disposición para venir aquí a dar la cara", señaló el senador Cepeda.

El senador del Polo Democrático aseguró que el argumento presentado por Prada para no asistir a la diligencia judicial era que se le había notificado a última hora de la realización de la audiencia de conciliación. "Aquí no hay una razón válida para él que no sea igual de válida para nosotros", agregó Cepeda. La nueva fecha para la diligencia judicial quedó programada para el próximo 11 de septiembre.

La denuncia del senador Iván Cepeda en contra del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada se presentó el pasado 13 de agosto en medio del proceso penal que se adelanta al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno.

La polémica columna de Prada fue publicada en el Diario del Huila el pasado 5 de marzo denominada “El carrusel de testigos contra Uribe”. Allí, el congresista, que también es investigado por la Corte Suprema, dice, entre otras cosas: “el senador de las Farc arremete con montajes y mentiras. Lo que hemos presenciado en estos días, es el afán de los enemigos de Uribe por incriminarlo sin pruebas”.

Cepeda aseguró, en su momento, que estas afirmaciones son una estrategia para difamarlo. Por eso, presentó denuncia por los delitos de calumnia e injuria agravadas, apología del genocidio y hostigamiento por razones políticas y filosóficas. “Los ataques constantes del Uribismo buscan desprestigiar mi labor de congresista, de defensor de derechos humanos y gestor de paz, como terco reclamante de verdad y justicia”, señaló Cepeda.

Por su parte, la defensa del representante a la cámara por el departamento de Huila, aseguró que no asistió a la diligencia debido a que se encontraba en la plenaria del Congreso. Señaló que no es cierto que haya fracasado la conciliación e informó que la nueva diligencia se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre.