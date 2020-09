Carlos López, alias “Caliche”, un protagonista menor del caso Uribe, hizo una sorpresiva afirmación ayer en entrevista en vivo con Semana: que supuestamente Juan Guillermo Monsalve (testigo clave contra el expresidente) tenía un plan contra la vida del senador Iván Cepeda. Para confirmar su versión, “Caliche” dijo haberlo comentado con Hugo Tovar, abogado huilense. El jurista desmiente al testigo en diálogo con El Espectador.

Las controversias que rodean la investigación por presunto fraude procesal y soborno en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez no cesan. Uno de los testigos del caso, Carlos López, conocido como Caliche, dijo en una entrevista con la Revista Semana este lunes que en 2011 supo de un supuesto plan para asesinar al senador Iván Cepeda que tendría el preso Juan Guillermo Monsalve. Se trata de un testigo que ha vinculado al expresidente con grupos paramilitares y quien acudió al congresista del Polo ese año luego que su familia recibiera amenazas de muerte, en encuentro que quedó grabado y que fue entregado a la Fiscalía General.

En la entrevista con Semana, Caliche afirma que conoció a través de un amigo suyo llamado “Andresito” (que no identifica completamente) a Juan Guillermo Monsalve, a quien incluso fue a visitar en la celda en la cárcel La Picota, y con quien continuó teniendo conversaciones vía teléfono y chat. Según López, Andresito le decía que Monsalve vivía bueno en la cárcel gracias a Cepeda. “Un patio, una celda para él solo, esos son los lujos que no se los dan a cualquier preso”, dijo. Luego, indicó que supuestamente Monsalve se quejaba de que Cepeda le había prometido sacarlo de la cárcel y que nada que pasaba.

López aseguró que, en 2011, cuando ya se sabía que Monsalve era el testigo estrella contra Álvaro Uribe, buscó al abogado Hugo Tovar para decirle que tenía información sobre “ese Cepeda, que lo tiene a todo a dar (a Monsalve), y le ha prometido que lo saca y no lo ha sacado”. Y señaló que, para ese momento, Andresito le comentó: “'¿Sí sabe la última? Monsalve va a matar a Cepeda'”. López dijo a Semana: “No entiendo si fue que falló en alguna cosa que no le cumplió Cepeda a Monsalve. En todo caso, había un plan para matar a Cepeda de parte del señor Monsalve”.

Según Caliche, él fue con esa información donde el abogado Hugo Tovar. “Dije: ‘Si sabe doctor lo que va a pasar, que hay un plan para matar a Cepeda de parte de Monsalve’. Entonces me dice: ‘No, cómo van a hacer ese ‘cagadón’. No vayan a hacer esa embarrada. Primero, le van a echar la culpa al doctor Uribe’. Me lo dijo textualmente. Y me dijo: Yo de ahí me aparto, no quiero saber nada de esto'. Entonces yo también tomé medidas ahí y no le volví a tocar el tema porque llegan a matar a ese señor y en una investigación llegan a dar con uno”.

En diálogo con El Espectador, el abogado y excandidato al senado Hugo Tovar negó rotundamente haber hablado con Caliche sobre un plan para matar al senador Cepeda y negó haber dicho, por tanto, las palabras que le atribuyó López en la entrevista a Semana. “Él no me comentó acerca de un posible atentado contra el señor Cepeda, nunca. Por eso yo no pude pronunciar esas palabras. No se comentó con él eso en la conversación que tuvimos, ni en la inicial, ni en la segunda, ni en la tercera ocasión porque fueron tres ocasiones en las que yo me encontré con este señor. ¡Jamás!”, dijo al asegurar que nunca se reunió en privado con él, sino en compañía de terceras personas.

“La verdad me sorprendí cuando en el reportaje este dijo que los dos habíamos hablado de un posible atentado contra Iván Cepeda. No recuerdo haber hablado sobre este tema con él. De haber tenido información sobre ese posible atentado, sin duda lo habría puesto en conocimiento de las autoridades por tratarse de un hecho de extrema gravedad”, aseguró. Tovar Marroquín insistió en que de haber escuchado cosa semejante habría “reportado inmediatamente a las autoridades porque se trataba de un hecho sumamente grave: el atentado contra una persona, contra un ser humano. Yo esas cosas no las puedo tolerar”, dijo.

El abogado Tovar dijo que conoció a Carlos López por intermedio de un amigo suyo, el ganadero Rodrigo Vidal Perdomo en su oficina un día que trataron la posibilidad de presentar una demanda a la Nación por el robo de un ganado en Neiva. Aunque ese negocio nunca se concretó, Vidal le dijo que había contratado a Caliche para recuperar el ganado e “investigar quién o quiénes lo habían robado”. “Después Rodrigo volvió a mi oficina con Caliche para contarme quiénes habían robado los semovientes pero estos nunca fueron recuperados”.

“Otra conversación con Caliche la tuve en la cafetería del Almacén Éxito en Neiva en compañía de tres amigos más. Me comentó que había un proceso por secuestro contra un sujeto de apellido Monsalve en Florencia, en un Juzgado Penal del Circuito, creo que especializado. Me dijo que Monsalve estaba declarando contra el doctor Uribe y entonces le solicité que me concretara lo del proceso contra Monsalve para yo pedir copia de la carpeta y los audios con el fin de entregárselos al doctor (Jaime) Granados, defensor del presidente Uribe. Yo solicité esas copias y se las llevé personalmente al doctor Granados por si en algo podía servirle para su defensa”, dijo Tovar.

Según el abogado, no tuvo otra conversación con Caliche, aunque se han saludado una o dos veces. Tovar dijo que no sabe debido a qué López lo vincula en la entrevista a Semana con el episodio de la supuesta amenaza a la vida contra Cepeda. “La verdad no tengo conocimiento, no se por qué razón él dice esas cosas. Debió haberlas comentado de pronto con otras personas y me las está atribuyendo a mí, pero que hubiera hablado conmigo sobre ese tema, no es cierto”. Sobre este tema, el senador Iván Cepeda se pronunció en redes sociales: