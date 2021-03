Consejo de Estado no puede ordenarle al Gobierno que pague la renta básica de emergencia

El alto tribunal señaló que los jueces no tienen competencia para obligar al Gobierno nacional a que pague una renta básica de emergencia que alivie la precaria situación económica que están sufriendo algunos ciudadanos por causa del COVID-19.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, el Consejo de Estado, indicó que no puede obligar al Gobierno nacional a pagar rentas básicas de emergencia en favor de ciudadanos que estén atravesando una situación económica precaria por cuanta de la pandemia del COVID-19. El alto tribunal explicó que no era competente para dar este tipo de órdenes y que, de hacerlo, se estaría extralimitando en sus funciones.

La determinación surgió luego de que un ciudadano, vía tutela, clamara ante la justicia para que el presidente Iván Duque le pagara la renta de un salario mínimo durante el tiempo que dure la emergencia y hasta por tres meses después de que se supere este periodo. Se trata de Juan Carlos Sanabria Martínez, quien pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, la integridad física, mínimo vital, alimentación adecuada y vivienda digna.

Para Sanabria, estos derechos le estaban siendo vulnerados por la Presidencia de la República y otras entidades, al no garantizarle una renta básica de un salario mínimo legal, mensual, vigente. Advirtió que las medidas adoptadas por el presidente, Iván Duque, durante el Estado de Emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia, no solo no son claras, sino que no son accesibles a todas las personas que necesitan garantizar su mínimo vital, dadas las condiciones precarias en las que se encuentran.

