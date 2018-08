Corte Constitucional no le contesta las preguntas al fiscal por falta de competencia

Redacción Judicial

El jefe del ente investigador le había pedido al presidente del alto tribunal que le explicara varios temas que no quedaron del todo claros en el comunicado de prensa que divulgó la Corte luego de tomar una decisión sobre la Ley Estatutaria de la JEP.

En una carta de cinco páginas, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira le pidió al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que le explicara varios puntos que no quedaron claros en el comunicado de prensa que publicó el alto tribunal luego de tomar una decisión en el expediente sobre la Ley Estatuaria de la JEP. Días después de enviar el mensaje, el magistrado le contestó al fiscal, en una escueta comunicación, que no está capacitado para contestarle ninguna de sus preguntas porque no tiene la facultad para hacerlo.

Según Linares, todas las inquietudes que planteó el fiscal Martínez las podrá resolver cuando lea el texto completo de la sentencia sobre el tema (un documento que todavía no es público y que, por lo general, tarda meses en publicarse como sucedió con el fallo sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 que se conoció ocho meses después de que la Corte tomara una decisión). En ese documento, explica el presidente de la Corte, “encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante el referido comunicado de prensa”.

Lo que buscaba el fiscal Martínez con su carta es que la Corte le explicara varios puntos que, según él, no quedaron claros en el comunicado de prensa y que, inclusive, parecerían errores a la hora de redactar el documento. Entre otros temas el fiscal le pedía a Linares que le dijera si la Fiscalía tiene la potestad de investigar a exguerrilleros que han cometido delitos después de la firma del Acuerdo Final, en diciembre de 2016, y si su entidad debía suspender todas las demás investigaciones que lleva a cabo de expedientes relacionados con el conflicto.

“Una lectura desprevenida podría dar lugar a que operadores judiciales concluyan que no sería posible citar a reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de cargos, etc.”, señaló el fiscal Martínez en su carta, en donde agregó que, de ser así, se estaría abriendo un camino “en desmedro de los intereses de las víctimas y en un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer persecución penal”.

“Tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la sentencia, así como de las razones detalladas que la sustentan”, aclaró el presidente Linares en su carta de respuesta al fiscal Martínez.