Corte Suprema dice que magistrado Eugenio Fernández no hace parte del cartel de la toga

Redacción Judicial

Al resolver una recusación que puso el excongresista Álvaro Ashton, la Sala Penal determinó que no se evidenció un interés del magistrado de la Sala Penal por interferir en la investigación. Fernández no ha sido investigado oficialmente por este tema.

La Corte Suprema concluyó que uno de sus magistrados, Eugenio Fernández Carlier, no hace parte del entramado de corrupción conocido como el cartel de la toga. Con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández, la corporación estudió una recusación contra el magistrado de la Sala Penal por considerar, entre otras cosas, que tenía un interés especial en la investigación por parapolítica que se adelanta contra el exsenador liberal Álvaro Ashton. (Le podría interesar: Corte Suprema pide investigar a Alberto Velásquez por cartel de la toga)

Isnardo Gómez, quien representa los intereses del excongresista, cuestionó las declaraciones juramentadas que el magistrado entregó en la investigación por el cartel de la toga y que tienen que ver con el trámite del expediente contra Ashton por supuestos vínculos con grupos paramilitares. En esa versión, Fernández Carlier comentó la situación que tenía con su exmagistrado auxiliar, Raúl Alfonso Gutiérrez, quien fue apartado de su cargo por orden de la Sala Penal y era el que llevaba el caso del entonces parlamentario.

En su declaración, Fernández Carlier también se refirió a sus relaciones con el suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández, acusado por la Cámara de Representantes, con el exmagistrado auxiliar José Reyes, con el mismo congresista Ashton, con el exfiscal extraditado Gustavo Moreno y con los exmagistrados Leonidas Bustos, de la Sala Penal, y Francisco Ricaurte, de la Sala Laboral, quienes de alguna u otra manera son mencionados en el caso del cartel de la toga. (Lea también: Corte Suprema pide investigar al exmagistrado Camilo Ruiz por cartel de la toga)

Para Gómez, el haber tenido que rendir esas explicaciones “destruye lo bueno, la rectitud moral y los valores éticos que orientan y regulan la conducta personal” del funcionario judicial. Igualmente, el abogado mencionó que la Corte Suprema debía aceptar que existe “un interés subjetivo y moral para proteger el buen nombre, la moral y la ética del doctor Fernández Carlier dentro del proceso 39768 (parapolítica), que es donde supuestamente lo vinculan a actos de corrupción”.

Al estudiar la recusación, la Sala Penal consideró que lo dicho por el abogado es subjetivo y carece de argumentos porque las declaraciones de exfiscal Luis Gustavo Moreno y de los exmagistrados auxiliares no vinculan al magistrado Fernández Carlier en actos indebidos, y no ponen en tela de juicio su actuación en el proceso de Ashton. “El abogado piensa que es suficiente con exponer su percepción subjetiva y no la percepción objetiva de los medios de prueba que trae para defender (…) la causa que alega”, precisó la Corte Suprema. (Le sugerimos: “Alejandro Lyons no es víctima de nada”: Leonardo Pinilla)

La corporación igualmente dejó claro que lo dicho por Gustavo Moreno y por los exmagistrados auxiliares no se evidenció un interés del magistrado por interceder en la investigación. “En tales circunstancias, que le haya correspondido sustanciar al proceso contra el senador Álvaro al doctor Fernández Carlier es una situación explicable dentro del normal reparto de los procesos y no una realidad vinculada a un interés específico que pueda alterar el sano y recto criterio de quien funge como ponente del mismo”, concluyó en su decisión de la Corte Suprema.

El magistrado Fernández Carlier no ha sido investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el único organismo con la facultad para abrirle un proceso.