Crystal Mo’Rissa Stevens, una cantante afroamericana, fue condenada por delitos de narcotráfico en Colombia. Desde la cárcel de San Diego, en Cartagena, le dio un nuevo significado a su música y su carrera despegó.

En 2017 Crystal Mo’Rissa Stevens, una cantante nacida en Miami EE. UU., fue recluída en la carcel de San Diego en Cartagena por delitos de narcotráfico. Llegó a la prisión sin hablar español, idioma que, con el tiempo, aprendió gracias a sus compañeras de celda. Cuando llegó a la cárcel pensó que ahí había terminado su carrera como cantante, pero no fue así. Se vinculó en un proyecto de resocialización de la fundación Acción Interna que le dio nuevos aires para hacer música.

La primera temporada de La Celda incluirá cinco historias de redención que nacieron en las cárceles de Colombia. Algunos protagonistas son internos y otros ya recuperaron su libertad, pero todos se abrieron con la misma honestidad para hablar sobre los errores que cometieron y la importancia de las segundas oportunidades. A partir de este jueves y cada 15 días encontrarán historias de cocineros, escritores, activistas y demás en las plataformas Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast. También las podrán ver en las páginas web de El Espectador y Acción Interna.

Esta es la primera entrega:

Próximamente en podcast: Las Resistentes

Las Resistentes es la nueva temporada del pódcast Voces desde el Territorio, del proyecto Colombia2020 de El Espectador. A lo largo de seis episodios conocerán las historias de seis mujeres o colectivos de mujeres de Putumayo, Cauca, Montes de María, Tumaco, Bogotá y Norte de Santander que han sanado las heridas de la guerra a través de la memoria, el liderazgo, la sabiduría ancestral y la juntanza. Son las defensoras de sus cuerpos y de sus comunidades. Podrá escuchar sus historias cada sábado por la página web de El Espectador y Colombia2020; por Youtube, Spreaker, Spotify o cualquier otra aplicación donde escuchen pódcast.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

D. R. A – 2020. COMUNICAN S.A.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED.

ALL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT ©️ 2020. COMUNICAN S.A.