Denuncian nuevo asesinato de líder social en Antioquia

Una líder indígena también habría sido asesinada en El Tambo

Redacción Judicial

El líder social Enrique Monsalve, quien se desempeñaba como presidente de la vereda San Antonio, del municipio San José de Uré, departamento de Córdoba, fue asesinado en extrañas circunstancias. El homicidio se habría presentado el pasado viernes, pero su cuerpo fue encontrado ayer en la vía que de la vereda La Caucana conduce a Tarazá, en Antioquia.

De acuerdo con medios locales, el hombre salió de su vivienda con el fin de realizar unas diligencias personales, sin embargo, su familia perdió su rastro. Enrique Monsalve lideraba un proceso de sustitución de cultivos ilícitos en la vereda San Antonio y era miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca. (Le sugerimos: Procuraduría propone sancionar a gobernadores y alcaldes que no protejan a líderes sociales)

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), a través de su cuenta en Twitter, también confirmó la noticia. “Luego de 24 horas de desaparecido, hoy fue encontrado el cuerpo sin vida d Enrique Monsalve (…). Con él son 38 los miembros de Coccam asesinados”, precisó el tuit.

Luego d 24 h d desaparecido, hoy fue encontrado el cuerpo sin vida d Enrique Monsalve. Era presidente de la JAC y lideraba la sustitución d Cultivos en la vereda San Antonio del Mpio d San José de Ure - Córdoba.

Óscar Yesid Zapata, director de la ONG Nodo Antioquia, le dijo a RCN Radio que los campesinos en esa zona del país viven una situación compleja por la presencia de grupos armados al margen de la ley que disputan el control territorial. Estas organizaciones serían el Clan del Golfo y Los caparrapos. (Lea también: Fiscalía investiga intimidaciones a 85 líderes de sustitución de cultivos)

Zapata igualmente dijo que una de las hipótesis sobre la muerte de Enrique Monsalve es el no pago de extorsiones, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este hecho. “Tenemos un inconveniente muy grave. Por un lado, Los Caparrapos están extorsionando a los campesinos y si no pagan, los matan. Pero si pagan el Clan del Golfo también los mata”, dijo el director de ONG Nodo Antioquia a RCN Radio.

Por otro lado, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca denunció el crimen de Florelia Canas, fundadora del Cabildo Indígena Nasa Nuevo Despertar del municipio de Dagua. La mujer habría sido asesinada ayer por hombres encapuchados en el municipio de El Tambo (Cauca). No obstante, las autoridades tampoco se han pronunciado sobre este hecho. (Lea también: Fiscalía capturó a cuatro personas por asesinato de líder social en Atlántico)