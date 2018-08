EE.UU pide en extradición a colombiano procesado por homicidio de su novia

La justicia de los Estados Unidos solicitó en extradición a Andrés Mauricio Collazos Cruz para que comparezca ante la Corte Judicial del Circuito Doce de Florida, del Condado de Manatee por el cargo de asesinato en segundo grado con arma de fuego. La víctima en este caso es Jazmín Catano, su novia, a quien le habría disparado entre el 23 y el 24 de junio de 2013, causándole la muerte.

Collazos Cruz fue capturado el 25 de julio de 2017, tras ser entregado por autoridades venezolanas a efectivos de la Policía Nacional en el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Nacido en Cali en 1988 y detenido actualmente, Collazos enfrenta el trámite de extradición que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos desde el pasado 28 de septiembre.

De acuerdo con sus abogados, es necesario que se practiquen una serie de pruebas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según dijo al alto tribunal su defensa, “lo único que está vinculando a mi defendido con la acusación del Estado requirente es ‘una huella dactilar ensangrentada’ encontrada en la puerta interior del baño donde fue hallado el cuerpo de la víctima”.

No obstante, la Corte le recordó a Collazos que cuando se presentan solicitudes de extradición, ese tribunal se limita a verificar los requisitos de la petición y no a controvertir la posible participación o no de una persona en el crimen que la justicia de Estados Unidos lo involucra. Por esa razón, negó la práctica de pruebas y dio un plazo de cinco días a las partes (defensa y Procuraduría) para que se pronuncien sobre la petición y decidir si avala su extradición o no.

