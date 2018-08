Habría sido grabado el pasado 20 de julio

ELN reveló prueba de supervivencia de gerente de Empresa de Servicios de Arauca

Redacción Judicial

Rodeado de matorrales y de una bandera detrás suyo con las iniciales del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), José Leonardo Ataya Rodríguez, le envió un mensaje a su familia como prueba de supervivencia luego de su secuestro cometido por esa guerrilla a finales de marzo de este año.

Tal parece que el video fue grabado el pasado 20 de julio, pues Ataya Rodríguez lo explicó en su corta intervención. “Hoy estamos a 20 de julio de 2018 (viernes). Este mensaje es para decirle a mi familia que estoy bien físicamente, que no he recibido ningún tipo de maltrato, que me estoy alimentando bien y que me están tratando bien”, comenta el funcionario quien vestía una camiseta azul.

Enseguida, les envía un mensaje a sus hijos. “Espero que estén estudiando. Próximamente, con el favor de Dios, vamos a estar juntos y que, obviamente, yo también espero que estén bien, que estén alimentándose, que estén bien el colegio, que les vaya super bien y que estén orando todos los días porque este problema llegue a su fin”, agregó Ataya Rodríguez visiblemente afectado por su secuestro.

Igualmente le dice a su esposa y a sus hijos que los ama, que quiere volverlos a ver y a estar con ellos. A su esposa le dice: “Que sea muy fuerte y que sea una berraca como siempre lo ha hecho. Yo sé que en estos meses ha liderado muy fuerte nuestro hogar. Tiene que ser una guía. Tiene que ser un ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no se sientan peor de lo que de pronto se están sintiendo”, comentó.

El gerente de Emserpa también le mandó un saludo a su papá. Le dice que lo extraña y le cuenta que el tiempo en que ha permanecido secuestrado por el ELN no ha sido fácil, “pero el mensaje es que esté bien, que no ha pasado nada y que quiero estar con ustedes lo más pronto posible”. “No desampare a mi familia. Yo se lo voy a agradecer toda la vida”.