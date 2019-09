Capitán (r) de la Armada tendrá que pasar 21 años en prisión por abusar de niñas

El capitán en retiro de la Armada, Raúl Romero, deberá pagar 21 años y 9 meses de cárcel por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menores de edad y concierto para delinquir. Romero Pabón acechó a niñas pobres de Cartagena por lo menos durante tres años y las obligó a tatuarse las iniciales de su nombre en árabe con el ánimo de identificarlas y poder violentarlas nuevamente. Aunque intentó retractarse de su aceptación de cargos, el juez dejó en firme la condena.

El hombre de 35 años fue descrito por la Fiscalía como un pedófilo “seductor”, que atrajo menores de edad con manipulaciones y promesas de mejorar sus niveles de vida, pagarles la educación, la alimentación y hasta comprarles vivienda. Por esto, dijo el ente investigador en su momento, el capitán en retiro elegía con sigilo a sus víctimas en los barrios más pobres y marginados de Cartagena, pues sabía que las necesidades básicas de sus potenciales víctimas estaban insatisfechas, elemento que utilizó a su favor.

El anonimato de Romero, del que se valía para continuar en la impunidad con sus crímenes, se acabó en agosto del año pasado, cuando fue capturado gracias a la denuncia de una de sus víctimas —de 12 años— y en medio de una enorme operación de las autoridades en contra del tráfico sexual en la capital del departamento de Bolívar. Al conocer los cargos por los que sería procesado, el militar en retiro aceptó haber hecho lo que le endilgaba la Fiscalía y, dos meses después, fue fijada su condena.

Tras saber que tendría que pasar 21 años y 9 meses de cárcel, Romero Pabón quiso reversar su aceptación de responsabilidad. “Es mi intención retractarme del allanamiento de cargos, porque el día que me allané (…) estaba bajo la presión de la señora fiscal, toda vez que ella representa los intereses de la Armada Nacional. Estaba presionado también por el abogado que me representó en su momento (…) y, junto a la fiscal, me indujeron a un error. Inclusive, la fiscal mandó razones al centro donde estoy recluido y se mantuvieron en la promesa de que yo no iba a pagar más de siete años físicos por aceptar cargos”, aseguró el excapitán en octubre del año pasado.

En ese momento, el juez se negó a escuchar los argumentos de Romero Pabón, pues no probó nada de lo que decía y, además, el militar en retiro ya había asegurado ante un juez que su aceptación de cargos fue voluntaria, libre, espontánea y asesorada debidamente por su defensor, contrario a lo que aseguraba cuando conoció su tiempo de condena. Sin embargo, el abogado del excapitán de la Armada apeló la sentencia y el Tribunal Superior de Cartagena tuvo que dirimir la pelea.

Sobre las acusaciones del capitán en retiro, la fiscal del caso dijo en audiencia: “En ningún momento tuve comunicación con Romero antes de que se allanara a cargos. Se acercó a mí llorando, pidiéndome perdón en nombre de todas de las mujeres de Colombia por las groserías que había cometido. Me dijo que su deseo era aceptar cargos con la única condición de que no se mostraran los videos ni los audios con los que contaba la Fiscalía”.

En abril de este año, el Tribunal anuló la sentencia de primera instancia, pues consideró que, en efecto, el juez debía escuchar a Romero Pabón antes de condenarlo. La nueva audiencia en la que el capitán en retiro pudo exponer sus argumentos tuvo lugar en las últimas horas, pero el Juzgado Primero Penal del Circuito reiteró su decisión: el exmilitar deberá pagar más de 21 años de prisión. Algunos bienes a su nombre, como el vehículo en el que se daban los ataques a las menores, serán utilizados para reparar a las víctimas.

