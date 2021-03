“Estamos contentas e intimidadas”: denunciante de Jaime Cuéllar sobre sobre su captura

Una de las cinco mujeres que denunciaron al expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, por delitos de acoso y explotación sexual, contó que ella y sus compañeras confían en que la justicia actuará, pero sienten temor por intimidaciones.

La Fiscalía informó este jueves que Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, fue capturado en medio de una investigación que se adelanta en su contra, tras hacerse públicas las denuncias de cinco mujeres por diferentes delitos relacionados con el acoso sexual y la explotación sexual. El exdirigente deportivo fue presentado ante un juez de garantías en una audiencia virtual privada y fue enviado a la cárcel de Buga como medida preventiva mientras se define el proceso penal. (Tres años de denuncias contra Jaime Cuéllar, por delitos sexuales)

Tras conocer la noticia de la captura, las víctimas aseguran que confían en la justicia, pero llamaron la atención sobre posibles intimidaciones en contra de profesores que han acompañado a las denunciantes. Una de ellas, Camila*, afirmó a El Espectador que el anuncio de la Fiscalía les generó paz y tranquilidad y que varias de las mujeres que dicen haber sido acosadas por Cuéllar están retomando el deporte, pues muchas de ellas abandonaron el boxeo tras denunciar los hechos. (Expresidente de la Liga de Boxeo del Valle fue capturado por presunto acoso sexual)

Camila fue la denunciante que, hace tres años, tomó la vocería en la Fiscalía y anotó los nombres de otras tres compañeras que también se declararon como víctimas de Cuéllar. “Cuando entré a la Liga, Jaime Cuéllar empezó a regalarme cosas para que siguiera en el deporte. Me daba para el pasaje, pues yo no tenía dinero para ir a entrenar hasta el coliseo (…) En ocasiones, me citaba a reuniones y cuando llegaba y no había nadie, cerraba la puerta de la oficina y empezaba a tocarme los senos, las caderas, las piernas, y me decía que con él podía tener oportunidades”, narró en ese momento Camila, quien hoy tiene 26 años, pero que para la época de los hechos era menor de edad.

“La captura de Cuéllar genera seguridad y confianza en uno mismo, porque la justicia parece funcionar. Ojalá que se animen a denunciar en Cali y otras ciudades del país. Estamos contentas e intimidadas porque algunos profesores han recibido amenazas, y eso también nos tensiona a nosotras”, añadió Camila en diálogo con este diario. La denunciante se refiere a que dos profesores que han acompañado a las mujeres en sus denuncias contaron que la semana pasada cuatro hombres armados llegaron a uno de los coliseos de entrenamiento en Cali y sacaron a uno de los entrenadores para advertirle que no se involucrara más en las denuncias contra Jaime Cuéllar.

Otro de los profesores dijo haber sido también el blanco de esas amenazas, que en su caso no se pudieron concretar porque, debido a una situación personal, no alcanzó a llegar al entrenamiento. Él afirmó a este diario que radicó su denuncia. Ante esta situación, el abogado José Elmer Montaña, que representa a una de las víctimas, pide a la Fiscalía que brinde protección “inmediata y efectiva” a los profesores, pues también son testigos en el caso penal por el que Cuéllar fue capturado, que apenas empieza. “Están corriendo riesgos. Los testigos necesitan protección, para que no sean víctimas de retaliaciones ni para que se echen para atrás en el juicio”, sostuvo Montaña a El Espectador.

Contra Jaime Cuéllar existen hoy dos denuncias en la Fiscalía por delitos relacionados con acoso sexual y explotación sexual, e involucran a cinco víctimas. La primera está en manos del Juzgado 7 Penal del Circuito de Cali, que ya formuló acusación por el delito de acoso sexual, y la segunda está en la Fiscalía 16 Seccional de Buga, que apenas hacía unas semanas había empezado a investigar. La captura del exdirigente deportivo se produjo por esta última denuncia, interpuesta por Margarita*.

Contra el hombre existía una orden de captura que había sido solicitada por un fiscal de Guadalajara de Buga, por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, la cual se hizo efectiva el pasado 23 de marzo. pic.twitter.com/RPwe7jF8HW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 25, 2021

Margarita se acercó este año a la Fiscalía en Buga y contó que, en 2011, siendo competidora en un campeonato de boxeo en Restrepo (Valle), el entonces presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo la convidó a su habitación de hotel para entregarle una dotación deportiva y que, al entrar, él le puso pasador a la puerta y le propuso tener relaciones sexuales a cambio de la dotación. Margarita relató que de inmediato se negó y se retiró del sitio sin la dotación que el dirigente debió haberle entregado.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Cuéllar por el presunto delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Quien comete este delito solicita o demanda realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza. Lo puede hacer directamente o a través de tercera persona, y acarrea una pena de prisión de 14 a 25 años.

Cuéllar no aceptó cargos y, aunque sus abogados alegaron que el hombre de 76 años tiene varias enfermedades, el juez consideró que no eran prueba suficiente para justificar la detención domiciliaria, por lo que envió a la cárcel de Buga de manera preventiva. La Fiscalía tendrá que presentar en los próximos 90 días el escrito de acusación contra Cuéllar, para que luego se dé paso a las demás audiencias y se inicie el juicio.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, expresó su solidaridad por las boxeadoras que han denunciado a Cuéllar. “Destaco su valentía porque hacerlo no es fácil. Como gobernadora y mujer tienen mi respaldo y como exdirigente del deporte las acompañaré hasta que se haga justicia. El boxeo femenino del Valle del Cauca debe levantarse de este lamentable episodio, debemos fortalecer a este deporte y a todos, como espacios de participación, valores e igualdad para todas las mujeres y niñas”, concluyó Roldán.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las denunciantes.