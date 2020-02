Exfiscal Néstor Humberto Martínez respondió a acusaciones de Aida Merlano

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez escribió una carta a varios medios de comunicación en la que responde a los señalamientos que hizo hace unos días la condenada y fugada excongresista Aida Merlano desde Venezuela. El exfuncionario y exministro del gobierno de Juan Manuel Santos enlistó diez puntos de las declaraciones que diera la exrepresentante barranquillera y tituló el texto: “Las diez mentiras de Merlano”.

En primer lugar, el exfiscal le respondió a la aseveración de la excongresista de que fue condenada por delitos que no cometió. “Hay decenas de horas de videos que demuestran que ella formaba parte de la red de compra de votos. No por otra razón fue condenada a 15 años de prisión, aunque ahora sostiene que de la conspiración política contra ella también formaban parte los Magistrados de la Corte Suprema. ¿Quién se lo cree?”, escribió.

Asimismo, se refirió a la denuncia que repiten constantemente Merlano y su hija de que, supuestamente, se implantaron pruebas en la sede de campaña de la excongresista. Aunque ese argumento lo desvirtuó la propia Corte Suprema, el exfiscal también respondió: “El General Mariano Botero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que el 11 de marzo de 2018 había actuado la Sijín en caso de flagrancia”. Además, agregó que “ninguna fiscal participó en la diligencia que adelantó la Policía el 11 de marzo de 2018”, contrario a lo que declaró Merlano en el vecino país.

Según Merlano, “la Corte no quiso un acuerdo para que yo contara la verdad”. Sin embargo, el exfuncionario aclaró la imprecisión jurídica que, una vez más, tildó de mentira: “Es un tema de ley, porque las investigaciones a los congresistas se hacen por Ley 600, que no contempla acuerdos de colaboración”. Y negó, asimismo, que él hubiera dado la orden de que “tapar todo” lo que ensuciara a miembros del Congreso: “En la Fiscalía de Martínez Neira se compulsaron copias ante la Corte Suprema de 28 Congresistas por corrupción. Más del 10 % del Congreso”.

Por otro lado, Merlano declaró que el expresidente Santos ternó a su exministro para que la Corte lo eligiera fiscal “luego de conocerse el entramado de corrupción en el tema Odebrecht”. Martínez, a esto, respondió que: “La terna la presentó el presidente Santos en abril de 2016 y de la corrupción de Odebrecht se conoció en diciembre de 2016”. Aunque el exfiscal se refiere, puntualmente, a una acusación contra los brasileños en Estados Unidos que se conoció a finales de 2016, esta se da gracias a la aprehensión de Marcelo Odebrecht en marzo del mismo año y desde entonces se venía hablando de este entramado de corrupción.

Otra de las inconsistencias que señala Martínez sobre lo dicho por la excongresista es que, según Merlano, ella es una perseguida por el exfiscal porque no lo apoyó en su campaña para llegar a dirigir el ente investigador. El exfuncionario respondió: “que se sepa la señora nunca ha sido magistrada de la Corte. Los congresistas no participan en la elección del fiscal”. Además, aunque Merlano insistió que se repartieron cupos indicativos entre los miembros del Congreso para que saliera elegido el candidato que quería el presidente, lo cierto, dice Martínez citando a la norma es que: “Los congresistas no participan en la elección del Fiscal”.

Merlano insistió, así como lo ha hecho su hija, que es ella la única procesada por todo este entramado de corrupción descubierto en su sede de campaña, cuando allí también se alojaba la de la candidata a representante por Cambio Radical, Lilibeth Llinás. Martínez respondió: “La candidata de Cambio Radical a la Cámara fue imputada el 30 de julio de 2018, como lo anunció el Fiscal Martínez Neira en rueda de prensa del 21 de junio de 2018. El 17 de septiembre de 2018 el juez de conocimiento se abstuvo de conceder la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía. La señora Llinás sigue procesada en la actualidad”.

Por último, el exfiscal se refirió al grave señalamiento de que Martínez estaría buscando beneficiar a Arturo Char y a su casa política, que por hoy repite en el Congreso y desde ya suena como próximo presidente del Senado. “El 7 de noviembre de 2018 la Fiscalía de Martínez Neira compulsó copias contra Arturo Char ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción al elector y en la Sala de Instrucción se adelanta actualmente la investigación respectiva”, dice la misiva del exfiscal general.