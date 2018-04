Fundación ecuatoriana de medios confirma muerte de periodista secuestrado

Redacción Judicial

César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), en dialogó con El Espectador, habló de las imágenes que ahora están en poder de las autoridades colombianas y ecuatorianas en las que aparecerían los tres trabajadores del diario El Comercio muertos. Ricaurte, quien fue una de las primeras personas en tener acceso a las fotos, describió el contenido de las mismas y aseguró que una de ellas es “muy diciente”, en el sentido en el que en ella se comprobaría la muerte del periodista Javier Ortega.

“El ministro ha dicho que hay alta probabilidad de que sean los cuerpos de los periodistas. En el caso de uno de ellos es prácticamente seguro, pero todavía hay inconsistencias en la escena que tienen que verificar” contó César Ricaurte a este diario.

Luego de la reunión extraordinaria que se llevó a cabo en la sede del Sistema de Seguridad Integrado ECU-911 en Quito, en donde se reunieron autoridades y familiares de los integrantes de El Comercio, en compañía del director de Fundamedios, el ministro del interior, César Navas aseguró en rueda de prensa que las imágenes “no son concluyentes”. Según describió el también periodista Ricaurte, una de las fotos sí es explícita en su contenido y deja ver a quien sería Javier Ortega. Las otras dos fotos muestran a los hombres, pero no se identifica plenamente su identidad, según el director de esta fundación.

Sobre los familiares, Ricaurte aseguró: “Están destrozados y aferrándose a la esperanza de que se pueda finalmente verificar que sean ellos, pero por el momento prefieren no hacer ninguna declaración”. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades a estas familias durante la reunión, la presunta muerte de los miembros del diario no se dio en el marco de ninguna operación militar, y, por el contario, las operaciones en los últimos días se estaban manejando con mucha cautela.

“Lo que han dicho las autoridades ecuatorianas es que los cuerpos estarían en lado colombiano. Entonces coordinarían cualquier operativo con el gobierno colombiano. No han hablado de eso en la medida que quieren estar absolutamente seguros de que son los cuerpos”, afirmó César Ricaurte a El Espectador.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador aseguró que por medio del estudio biométrico de las fotos, se da una alta probabilidad de que sea coincidente con otro de los secuestrados, asegura la entidad sobre las fotografías entregadas al gobierno del vecino país.

Las fotografías fueron entregadas este jueves al equipo de Noticias RCN, quienes las enviaron a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de Ecuador. Tras esto se dispuso entregar las fotografías a las autoridades de los diferentes países.

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paul Rivas (45 años) y el conductor Efraín Segarra (60 años) fueron secuestrados en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, territorio ecuatoriano, el pasado 26 de marzo, donde buscaban información para el diario El Comercio sobre las consecuencias de los ataques registrados en la zona desde enero, al parecer perpetrados por las disidencias de las Farc que comanda alias Gaucho.