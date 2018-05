Imputan cargos a Roberto Prieto por supuestos sobornos en la Ruta del Sol 3

La Fiscalía cree tener serias evidencias de que el exgerente de la campaña presidencial recibió sobornos y que conoció de primera mano los dineros que entraron a la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos de parte de Odebrecht. Prieto no aceptó cargos.

Este lunes, en el juzgado 45 de garantías, la Fiscalía le imputó cargos José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por el supuesto lobby que realizó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III. Esa concesión quedó en 2010 a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia, y la adición en la que habría influido Prieto fue la relacionada con la construcción del puente Plato. La Fiscalía mencionó, además, su supuesto conocimiento sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos en 2010. Prieto, por su parte, se declaró inocente.

De acuerdo con el ente investigador, la gestión como intermediario habría estado condicionada a que los estudios y diseños del puente Plato quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió. Por esta gestión, dijo la Fiscalía, el exgerente de la campaña Santos habría recibido un soborno de $650 millones, cobrados por medio de una factura supuestamente ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S. (Lea también: “No hay persona más investigada en Colombia que yo”: Roberto Prieto)

La Fiscalía, en cabeza de su funcionaria Amparo Cerón, le imputó los cargos de tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Sin embargo, el ente investigador le imputó uno más: falso testimonio, en razón a su declaración rendida en la procuraduría, en donde sostuvo que no había favorecido Odebrecht.

Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, ha rechazado que el supuesto lobby de Prieto haya sido esencial para que se aprobara la adición del puente de Plato en la Ruta del Sol 3. Andrade ha explicado que decisiones de esa naturaleza en la ANI se tomban con base “en conceptos externos y decisiones colegiadas”; y que los recursos para construir el puente salieron de un rubro de la Ruta del Sol 3 que no se estaba gastando, que eran los sobrevuelos en helicóptero para supervisar los avances de la obra. Andrade asegura que la adición se autorizó bajo parámetros legales.

Aportes a las campañas de Juan Manuel Santos

En la audiencia, la Fiscalía hizo una explicación de cómo se realizó el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas del entonces candidato presidencial. Así, la fiscal Amparo Cerón indicó que la multinacional brasileña pagó US$450.000 a María Fernanda Valencia, entonces candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, a través de la empresa Impressa Group “con las indicaciones que le hiciera Roberto Prieto”. Esta empresa, creada por Valencia en asocio con su exesposo Otto Rodríguez, recibió la asesoría de la firma panameña Mossack Fonseca.

En interrogatorio, Otto Rodríguez mencionó que ese dinero se recibió en junio de 2010. “Cuando fui a cobrar la elaboración de los afiches a la campaña Santos Presidente, que queda en la Calle 72 con carrera séptima, me solicitaron un número de cuenta en el exterior para el pago de dichos afiches. Como soy persona natural y no tengo personería jurídica, y la exigencia era que debía ser una sociedad y no una persona natural para trasferir los cobros, procedí a constituirla en Colombia, en una de las oficinas que prestan este tipo de servicios”, precisó Rodríguez. (Le sugerimos: Roberto Prieto traicionó a su padre)

Este declarante igualmente afirmó que habló directamente con Prieto, con quien cuadró la logística para el pago de los afiches. El contrato, dijo el exesposo de Valencia, se hizo de manera verbal –porque en el campo de la política los acuerdos verbales son normales– y acordó la elaboración de dos millones de afiches. Luiz Antonio Bueno, exdirector de Odebrecht en Colombia, también fue citado por la Fiscalía en la audiencia. En su colaboración con la justicia, mencionó que Prieto llegó a un hotel de Bogotá para cuadrar los últimos detalles del aporte, acordados previamente en un desayuno en el hotel Casa Medina donde asistieron miembros del comité financiero de la campaña 2010-2014.

“Se verifica que el indiciado sí sabía del tema. Estaba al tanto del mismo, al punto que claramente lo debate con sus amigos Eduardo Zambrano y Andrés Giraldo en las llamadas que fueron interceptadas legalmente”, precisó la Fiscalía. En cuanto al comité financiero de la campaña, compuesto por Orlando Sardi de Lima, Consuelo Caldas y Juan Claudio Morales, también negaron la versión de Prieto, según explicó la Fiscalía. (En contexto: Roberto Prieto y el problema en que terminó por la Ruta del Sol III)

La Fiscalía le cuestiona a Prieto que haya dicho a varias autoridades que no sabía nada de los afiches cuando, en realidad, sí estaba enterado. Además de las versiones que fueron expuestas en la audiencia, la Fiscalía tomó la declaración bajo juramento que el exgerente de la campaña rindió el 24 de mayo de 2017 ante la Procuraduría, en donde expresó que no sabía nada de los aportes a la campaña de hoy presidente Juan Manuel Santos.

Ahora, sobre los aportes de la campaña reeleccionista, el ente investigador también citó las declaraciones que han aportado directivos de la multinacional en Colombia, así como documentos que tiene un su poder. En efecto, declaró la existencia de nexos entre la campaña y la compañía Paddington para la elaboración de unas encuestas en diferentes ciudades de Colombia. En este caso, Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, le explicó a la Fiscalía que el mencionado contrato lo hizo con Luis Peña, gerente de la empresa Sancho BBDO, de la cual es filial Paddington en Panamá.

La Fiscalía también citó la declaración de Eduardo José Zambrano del 22 de enero de 2018. Al respecto, declaró que Prieto lo llamaba para darle instrucciones sobre lo que debían declarar los brasileños sobre la campaña presidencial. “El indiciado elabora un documento y en un sobre cerrado se lo entrega a Zambrano para que este lo haga llegar a Eleuberto Antonio Martorelli”, sostuvo la Fiscalía. “Ciertamente a todas luces las actividades realizadas por el aquí indiciado fueron claramente dirigidas a obstaculizar la tarea de la justicia”, agregó. (Lea: La factura de $650 millones de Roberto Prieto)

Por estos hechos, el ente investigador escuchó en interrogatorio al representante legal de la empresa Megaland S.A.S., Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo; al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade; al empresario Eduardo Zambrano; entre otras personas claves en esa investigación. Saldarriaga Giraldo, al parecer, es pariente del empresario antioqueño Andrés Giraldo, quien, según la versión entregada en su momento por el excongresista Otto Bula –investigado por los sobornos de Odebrecht–, habría recibido un millón de dólares en efectivo enviado por Odebrecht con destino a la campaña presidencial de 2014 de Juan Manuel Santos, de la cual Prieto era gerente. Versiones que han sido negadas por ambos.

Con el objetivo de tapar los “huecos” de la campaña, la Fiscalía mencionó que Prieto le pidió una suma de dinero al entonces gerente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo. Así, a través de la empresa Francisco Ortiz Producciones, propiedad de Francisco Ortiz, se hicieron tres pagos de la siguiente manera: la factura 941 de 25 de agosto de 2010 por $92 millones, la factura 952 del 30 de septiembre de 2010 por $92 millones y la factura 957 el 15 de octubre de 2010 por $104 millones, más $40 millones de IVA. Recursos que, según la Fiscalía, no ingresaron en la contabilidad de CNE.