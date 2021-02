Investigan si cuerpo hallado en Cauca es de joven peruano desaparecido

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino había sido reportado como desaparecido en Medellín. Su hermana denunció que había sido estafado por dos personas.

La Policía Nacional informó este sábado sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa sobre el kilómetro 123 de la vía Panamericana, en Cauca.

“El hallazgo se produjo bajo un puente vehicular en el tramo que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño, más exactamente en el corregimiento Mojarras del municipio de Mercaderes”, señala el comunicado oficial.

Señala que, una vez hecho el hallazgo, se hizo la coordinación con la Fiscalía General y Medicina Legal para realizar la necropsia y lograr la identificación la persona.

Según las autoridades, el cuerpo hallado coincide con las características del joven peruano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, quien que había sido reportado como desaparecido y que, días después, como quedó grabado en videos que circularon por redes sociales, fue lanzado de un puente por parte de otras dos personas aún sin identificar.

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años, viajó a Colombia el 25 de enero para comprar ropa y hacer un negocio. “Fue con el motivo de traer mercadería, ropas.

Según las informaciones aportadas por su familia, trajo de su país llevó “el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”.

“Se nota claramente que es él, por su voz y su ropa”, agregó. En el video se escucha cuando el joven dice: “Soy de Perú”, mientras los hombres lo intimidan.

Según la familia, Silvano conoció a un extranjero, posiblemente colombiano, que lo convenció de viajar a Colombia para comprar ropa y, luego, revender en Perú. De acuerdo con el diario El Correo, “el colombiano habló con ella desde el celular de su pariente y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara”.

Sin embargo, la hermana de Silvano denunció que el joven había sido estafado y que su amigo lo había dejado solo en Medellín. La última vez que supo de él fue el 10 de febrero cuando hablaron por teléfono.

“Me dijo Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mandara la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, señaló su hermana a medios peruanos.