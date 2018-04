Abogado de "Santrich" dice que no hay pruebas serias contra su defendido

Redacción Judicial

El defensor de "Jesús Santrich" aseguró que todo se trata de una persecución política contra el exguerrillero para no permitir que se posesione como representante electo a la Cámara de Representantes.

El abogado Gustavo Gallardo habló con El Espectador acerca de los presuntos vínculos con narcotráfico que hoy enredan al exguerrillero y miembro del secretariado de las Farc, Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Gallardo, quien defiende los intereses de Santrich, insistió en que se trata de un "montaje judicial" de las autoridades colombianas con el propósito de no permitir que se posesione como representante en la Cámara.

"La Fiscalía no tiene un investigación seria contra el señor Jesús Santrich. ¿Por qué la Fiscalía no ha realizado un proceso judicial contra Santrich en Colombia? No hay ni un proceso contra él y, a partir de eso, empezamos nosotros a evidenciar que eso es un montaje y que efectivamente esas pruebas son un acervo probatorio totalmente mentiroso, ilegal y descontextualizado", resaltó Gustavo Gallardo.

Asimismo, aseguró que existen irregularidades en el proceso de extradición de Santrich. "El proceso de extradición tiene unas formalidades, (como) una nota diplomática mediante la cual se hace el proceso de extradición y la Fiscalía hace la orden de captura. Después se lleva ese proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí nada de eso ha pasado. Simplemente lo que hay es una captura con base en una orden internacional, no hay pruebas y nosotros no tenemos conocimiento oficial de esas pruebas", manifestó Gallardo frente al pronunciamiento del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el que asegura que tienen pruebas contundentes que vinculan a Santrich con el delito de tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Precisamente, sobre estas acusaciones, Gallardo afirmó que Hernández Solarte se declara totalmente inocente y que ya se encuentra preparado para demostrarlo ante los estrados judiciales. También aseguró que su cliente ha dicho en varias oportunidades que la implementación de los Acuerdos de Paz logrados entre el Gobierno y las Farc ha sido nula.

Por otra parte, el abogado que acompañó y asesoró a las Farc en las negociaciones en La Habana (Cuba), Enrique Santiago, precisó que no está de acuerdo en cómo se ha manejado este proceso por parte de la Fiscalía. En entrevista para con la revista Semana, el jurista español sostuvo que el fiscal Martínez está ejerciendo una competencia que no le corresponde sino a la Jurisdicción Especial de Paz. “Quien ha debido emitir la orden de captura es la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP”, aclaró Santiago.

Jesús Santrich podría convertirse en el primer exjefe de las Farc en ser extraditado tras el anuncio hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el que confirmaron que el exguerrillero es solicitado por una Corte de Nueva York por el delito de narcotráfico. Con el anunció también se conoció una circular roja de la Interpol contra Santrich en el que se evidencia que la DEA organizó una operación encubierta para lograr su captura. Los hechos que vinculan al exguerrillero habrían ocurrido en junio de 2017 cuando, al parecer, querían exportar a Estados Unidos diez toneladas de cocaína.