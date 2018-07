Los hechos ya están en conocimiento de la Fiscalía

La mala hora del Hospital Público de Medellín

Redacción Judicial

La visita a Medellín del procurador general, Fernando Carrillo, puso en la picota pública las posibles irregularidades que se estarían presentando al interior del Hospital Público de Medellín, en Antioquia. Tras su asistencia a una audiencia pública contra la trata de personas, la explotación sexual y el abuso contra niños, Carrillo entregó detalles de los hallazgos encontrados y por lo cual, desde hace dos días, una comisión del Ministerio Público se encuentra inspeccionando nuevos hechos, al parecer, irregulares. (Le podría interesar: La crisis no cesa en el único hospital de San Andrés)

De acuerdo con lo expuesto por Carrillo, se encontraron tres hallazgos que centraron la atención del ente disciplinario. El primero, tiene que ver con la plataforma de la adquisición de los medicamentos, pues no tendría los estándares que se requieren para el caso en particular. El segundo, es un contrato que habría suscrito el gerente del hospital, Jesús Eugenio Bustamante, a sabiendas de no estaría facultado. El último hallazgo se centra en la renuncia presentada por la firma que cumplía la revisoría fiscal, que dejó de operar el 21 de septiembre de 2017.

También habría irregularidades en la estructura organizacional del hospital, crisis de confianza en el gobierno de la entidad, e ineficacias y debilidades en el control interno del centro hospitalario. “Han puesto en entredicho el respeto de los más altos estándares de funcionamiento a nivel de gerencia pública”, comentó el procurador, quien estuvo acompañado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Igualmente, el procurador manifestó que en el curso de las investigaciones disciplinarias se había tomado la decisión de suspender al gerente Jesús Eugenio Bustamante, para evitar que interfiriera en las investigaciones. Sin embargo, Carrillo explicó que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría consideró, en su momento, que las pruebas que hasta ese momento reposaban en el expediente no eran suficientes para continuar con la medida cautelar, por lo que ordenaron el reintegro Bustamante al cargo que desempeñaba. (Lea también: Los ríos colombianos también están llenos de acetaminofén)

Esa suspensión, según el ministerio Público, era por presuntas irregularidades en contratación de proveedores, pues habría desconocido las órdenes de la junta y su posible extralimitación de funciones. En concreto, se indagaba la celebración de contratos con las firmas Valor S.A.S., Decroliza S.A.S. y Representaciones e Inversiones Élite S.A.S., sin principios legales de contratación que se debieron tener en cuenta.

No obstante, el procurador indicó que después del reintegro de Bustamante a la gerencia del hospital, se presentaron nuevos cuestionamientos sobre cómo se tomó esa decisión. “Estamos iniciando una investigación interna en la Procuraduría sobre un supuesto lobby o cabildeo desde afuera, supuestamente, sobre algunos funcionarios para que se produjera esa revocatoria de la suspensión del gerente del Hospital de Medellín. Eso no lo tenemos comprobado en estos momentos, pero estamos con toda la contundencia adelantado la investigación”, expresó Fernando Carrillo.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó: “Me atrevería a darle las gracias al procurador como alcalde y como ciudadano. Lo que quiere decir esto es que no estamos solos en las denuncias que se han dado y en los pronunciamientos que hemos dado días anteriores. Lo más importante es proteger el patrimonio de los antioqueños. El Hospital Público de Medellín es un ejemplo a nivel latinoamericano de la salud pública”. Los hechos ya están en conocimiento de la Fiscalía. (Le sugerimos: Veinte hospitales colombianos entre los mejores de Latinoamérica)