Aseguran que no saben de dónde provienen las amenazas

Líderes sociales de Bolívar piden aumentar su seguridad por amenazas

-Redacción Judicial con información de EFE.

Líderes sociales del departamento de Bolívar le pidieron al Gobierno aumentar la seguridad ante las reiteradas amenazas de muerte por parte de grupos armados que hacen presencia en esta zona del país, una de las más afectadas por la violencia. Así lo expresaron a la agencia EFE Ulises Parra, miembro de la asociación de víctimas del conflicto del municipio de San Pablo, y Salvador Alcántara, reclamante de tierras del caserío El Garzal, que hace parte de la localidad de Simití.



Sobre este tema, la Fiscalía informó que en lo que va de 2018 ha recibido 1.291 denuncias por amenazas a líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc. Sobre las amenazas, Parra se declaró “muy preocupado” por la situación que afecta a líderes del sur de Bolívar porque, aseguró, “de un momento a otro se disparó una oleada de crímenes en el país" que los atemoriza porque son "potenciales víctimas" de sectores armados ilegales. (Le podría interesar: Fiscalía investiga intimidaciones a 85 líderes de sustitución de cultivos)



Añadió que por esa razón “muy pocos” se atreven a hablar en público o a través de los medios de comunicación porque “enseguida” los tildan de “cosas que no son”. “Todos los integrantes de las mesas de trabajo en donde se discuten temas que afectan a la comunidad de la región están amenazados", aseguró Parra, quien dijo no saber con exactitud de dónde provienen esas amenazas.



Sin embargo, lo que sí está claro es que van dirigidas a los líderes que se dedican a actividades relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos y otros procesos agrarios. Por su lado, Alcántara recordó que en enero de este año hombres armados lo esperaron cerca de su parcela para asesinarlo y que en abril pasado dos personas fueron hasta su vivienda y al no encontrarlo agredieron verbalmente a una de sus hijas. "Lo que le pido al Gobierno y a la Unidad de Protección es que me aumente el esquema de seguridad", manifestó al explicar que de momento tiene asignada una moto y un guardaespaldas.



A pesar de ello, Alcántara aseveró que desplazarse en moto lo hace "más vulnerable". Los dos líderes campesinos hicieron parte hoy de una reunión en el municipio de Santa Rosa en donde representantes de las comunidades del sur de Bolívar ultiman detalles del documento que le presentarán este miércoles al presidente Juan Manuel Santos, que visita la región. (Lea también: Iván Duque trabajará con Defensoría del Pueblo para la protección de líderes sociales)



En esa iniciativa las comunidades de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití (Bolívar), y la de Yondó, en el vecino departamento de Antioquia, le entregarán al Gobierno la visión de su territorio para los próximos 10 años.