Ordenan arresto del ministro de Defensa y el director de la Policía por desacatar una tutela

El caso tiene que ver con el ascenso de un mayor de la Policía, quien había demandado para que le tuvieran en cuenta el tiempo que estuvo por fuera de la institución por decisiones ilegales. Un juez concluyó que el proceso no le brindó garantías.

Un juez del municipio de Chinchiná (Caldas) declaró en desacato al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa. Como sanción, ordenó tres días de arresto contra ambos y una multa de dos salarios mínimos mensuales para cada uno. El caso tiene que ver con un mayor de la Policía que no fue tenido en cuenta para el concurso de ascenso a teniente coronel y que ya tenía líos judiciales previos con la Fuerza Pública.

El mayor Fahiber Jahir Moreno fue retirado de la Policía en 2008 y, tras demandar a la institución, la decisión fue declarada ilegal, con lo que el suboficial tuvo que ser reintegrado. Posteriormente, Moreno interpuso una tutela pidiendo que le reconocieran el tiempo que estuvo por fuera de funciones como tiempo de servicio para reunir los requisitos necesarios para ser llamado a concurso de teniente coronel. Y el juez de Chinchiná le dio la razón en agosto del año pasado.

La orden para el director de la Policía, y el ministro como su superior, fue modificar parcialmente el decreto que le dio el ascenso a mayor a Moreno, para que quedara con la fecha en la que habría sido ascendido el uniformado, “si la Administración no hubiera obrado erradamente”. Además, ordenó, que, “al momento de considerar los ascensos a que en lo sucesivo aspire Faber Jahir Moreno Salazar, tenga por válido el tiempo en que estuvo ilegalmente sustraído del servicio, esto es, del 2008 al 2018”. Esta última orden es la que se considera incumplida.

Y es que, aunque la sentencia de tutela no contiene una orden de ascender a Moreno, ni mucho menos, el proceso fue muy cerrado y no le dejaron conocer al policía las razones por las que no había sido llamado al concurso para ascender. “No obstante la discrecionalidad que se predica de las decisiones de la junta de evaluación, en el marco del debido proceso si era necesario que el incidentante conociera los hechos y circunstancias que justificaron su no recomendación para presentar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel”, escribió el juez.

En su defensa, el Ministerio de Defensa había respondido que Moreno, “no superó la evaluación de la trayectoria profesional no el concurso previo al curso de capacitaciones para ascenso al grado de teniente coronel, no obstante, fue reconocido como tiempo de servicios el lapso que estuvo sustraído del servicio activo tanto así que a la fecha cuenta con 25 años 0 meses 25 días”. Asimismo, la Policía explicó que en la junta de evaluación “realizaron un estudio detallado de la hoja de vida incluidos los diferentes informes presentados por los entes de control y autoridades judiciales disponiendo no recomendar (a Moreno)”.

Para el juez, sin embargo, las entidades demandadas “no acreditaron el estudio ordenado con atención de las garantías constitucionales, de donde deviene que la mencionada ‘no recomendación’ del accionante resulta caprichosa e impide su derecho al ascenso dentro de la institución”. Y, luego de tramitar el incidente de desacato que inició Moreno, el funcionario judicial concluyó que era necesario sancionar al ministro Trujillo y al general Atehortúa.