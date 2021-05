Paro Nacional: Fiscalía anuncia que logró tres detenciones por robo a un cajero en Cali

El fiscal general Francisco Barbosa dio a conocer que hoy la entidad logró cuatro medidas de aseguramiento (detenciones preventivas): tres por el hurto a un cajero automático en Cali y una más por daños a una estación de servicio de gasolina en Palmira. Esta madrugada el presidente Iván Duque estuvo a cargo de un consejo de seguridad exprés.

Tras la visita del fiscal general Francisco Barbosa a Cali, el ente investigador anunció que en prisión ya se encuentran cuatro presuntos responsables por vandalismo en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional. Se trata de Edward Grajales, Luis Cabezas, Jeffer Quiñonez y Juan Guillermo Cárdenas, quienes habrían aprovechado el caos de las últimas dos semanas para robar un cajero automático y atacar una estación de gasolina en la capital del Valle y también en Palmira.

En contexto: “No se puede permitir que Cali siga secuestrada”: ministro de Justicia

“En el marco del esclarecimiento de los hechos que han venido aconteciendo en esta ciudad, queremos dar dos noticias importantes: La primera tiene que ver con la imposición de medida de aseguramiento de Edward Grajales, Luis Cabezas y Jeffer Quiñonez por los delitos de terrorismo y hurto calificado, por los hechos ocurridos el 4 de mayo en el sector de La Luna, uno de los sectores más vandalizados en Cali, en donde hurtaron una caja fuerte con $272 millones de un establecimiento bancario”, explicó el fiscal general Barbosa.

#ATENCIÓN | En marco de jornadas de manifestaciones y alteración del orden público que se registran en Cali, Fiscal Francisco Barbosa llegó a esa ciudad con el propósito de hacer seguimiento a acciones desplegadas para atender situación, desde las competencias de la institución. pic.twitter.com/B3c3mnRi5V — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 10, 2021

De acuerdo con la Fiscalía, cuya cabeza visitó hoy los puntos más afectados por los desmanes en compañía de la vicefiscal Martha Mancera, los tres hombres fueron capturados cuando cargaban la caja fuerte de un cajero automático, el cual minutos antes había sido destruido. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cali los capturaron en la calle 54 con carrera 56b, en el barrio Morichal del sector La Luna. Barbosa aseguró que los hombres ya fueron imputados y, además, que no aceptaron los cargos por los cuales fueron señalados.

El sector La Luna de Cali fue uno de los epicentros de la violencia durante la primera semana de Paro Nacional. En lentes ciudadanos quedó registrado cuando manifestantes se enfrentaron con objetos contundentes a miembros de la Policía que, en diversas ocasiones, respondieron con disparos en plena vía pública. Incluso, la noche del pasado 2 de mayo quedaron incineradas las instalaciones del Hotel La Luna, donde un grupo de uniformados del Esmad solicitó alojamiento a las 8:30 p.m., como lo confirmaron los dueños del lugar en un comunicado.

En contexto: Otro día de caos y confusión en Cali

Comunicado oficial del Hotel La Luna pic.twitter.com/d66CJV3Kpj — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) May 4, 2021

En cuanto a la medida de aseguramiento restante, contra Juan Guillermo Cárdenas, la Fiscalía aseguró que el investigado estaría “implicado en un acto vandálico” ocurrido el pasado 5 de mayo, cuando fue atacada una estación de gasolina en Palmira. Cárdenas sería responsable por los delitos de “terrorismo, hurto calificado y daño en bien ajeno”. La Fiscalía atribuyó las cuatro medidas como un avance en el esclarecimiento de los hechos violentos, sin embargo, no entregó fotos de los capturados o detalles de las audiencias de legalización de captura y posterior imputación.

“Venimos a constatar con nuestros equipos investigativos de Bogotá y de Cali, para crear una simbiosis que rápidamente le dé resultados al país (…) queremos decirle a la gente de la ciudad de Cali que la Fiscalía General de la Nación se encuentra trabajando desde el día 1. Los derechos humanos de los colombianos son muy importantes y buscaremos a los responsables de los hechos que se hayan cometido contra bienes y personas en nuestra tarea misional”, concluyó Francisco Barbosa.

Lea también: Visita relámpago de Duque en Cali: desarrolló consejo de seguridad en la madrugada

Barbosa no fue la única autoridad que visitó Cali este lunes 10 de mayo. También el presidente Iván Duque estuvo a cargo de un consejo de seguridad exprés, el cual inició a la media noche y terminó a las 4:00 a.m. “Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos (…) no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, expresó el máximo mandatario.

El consejo de seguridad tuvo un objetivo claro: tomar decisiones en relación con las manifestaciones de la Minga del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la cual estaría apoyando los bloqueos a las vías de la ciudad y los municipios aledaños y, en respuesta a esas acciones, la incursión armada de civiles que dispararon contra los indígenas de la comunidad. Desde la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el mismo Gobierno se ha invitado a la organización étnica a regresar a sus sitios de origen, asegurando que están impidiendo la entrada de alimentos y vacunas contra el COVID-19.

Ciudadanos: reiteramos el llamado a los líderes del paro y a la Minga Indígena a buscar salidas concertadas a esta problemática a través del diálogo y la concertación para recobrar la tranquilidad en el país.



Cc: @infopresidencia pic.twitter.com/YeZjwf3FcS — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 10, 2021

En contraste, representantes de la Minga del Cric hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional tras el “ataque armado” del pasado 9 de mayo, cuando civiles provistos con revólveres y hasta fusiles les dispararon en medio de la jornada de protesta en Jamundí. De acuerdo con la comunidad, a través de un comunicado, ocho integrantes del Cric resultaron heridos en el sector Cañas Gordas de Jamundí. Criticaron fuertemente al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por acusar a la Minga de “tomarse la ciudad de Cali”.

Denuncia pública: Pintan casa del Consejo Regional Indígena del Cauca en Bogotá con mensajes supremacistas

“La arremetida inició la noche del día 8 de mayo y la madrugada del 9 de mayo del 2021, donde se registraron actuaciones por parte de civiles armados localizados en la vía Jamundí, identificados con camisetas blancas que exigieron se levantara supuestos bloqueos desconociendo la labor humanitaria de la guardia Indígena como gestores de Paz, Garantes y Defensores de la Vida y el Territorio”, expusieron los indígenas.