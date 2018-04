Seis países cooperarán para rescatar a los dos ecuatorianos secuestrados

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, indicó que México, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Francia acordaron gestionar toda la cooperación necesaria para rescatar a Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote, quienes fueron secuestrados por el frente Oliver Sinisterra (disidencia de las Farc), al mando de alias ‘Guacho’.

Moreno subrayó que “los países mencionados van a gestionar toda la cooperación, experticia, tecnología y experiencia que tienen para luchar contra el crimen organizado”.



Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, Cesar Navas, agregó que las autoridades ecuatorianas tienen el apoyo internacional de la Administración para el Control de Drogas​ de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), la Interpol, Ameripol y Europol, con el objetivo de rescatar a la pareja ecuatoriana.

El martes, los ministros del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, anunciaron que el frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, había retenido a dos personas de las que, hasta entonces, se desconocía su identidad. (Le puede interesar: ¿Por qué alias 'Guacho' asesinó a los periodistas ecuatorianos?)

En la rueda de prensa donde se hizo el anunció del nuevo secuestro fue publicada una grabación donde las personas plagiadas suplican por la intervención estatal de Ecuador para recuperar su libertad.

“Señor Presidente (Lenín Moreno), por favor, le pido nos ayude, que no suceda lo que les pasó a los periodistas. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra. Por favor, señor presidente, solo queremos regresar a nuestra casa; por favor deles lo que ellos quieran para que no nos pase lo de los periodistas’’, manifestó uno de los plagiados en el video.



