Senador Álvaro Uribe recusa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Redacción Judicial

Durante una rueda de prensa concedida por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Rionegro (Antioquia), el congresista se refirió al llamado a indagatoria hecho por la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal. En el encuentro con periodistas, el abogado Jaime Granados, quien representa al expresidente, señaló que presentó una solicitud de recusación en contra de los magistrados de la Sala de Instrucción 2 del alto tribunal: José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro.

Rueda de prensa https://t.co/JNtHR5X27S — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 30 de julio de 2018

El abogado Granados explicó cuales fueron as razones para recusar a estos magistrados. Entre los reparos se encuentran que la Sala de Instrucción 2 no tenía competencia para asumir esta actuación debido a que el Acto Legislativo 01 de 2018 no lo permite. También para el jurista, se han presentado diversas irregularidades en el caso: “les pedimos en dos ocasiones que nos dijeran si era verdad que el expresidente estaba siendo investigado en un radicado donde aparecía el senador Prada. Y resulta que la Corte la primera vez nos dijo que no era cierto, que no estaba siendo investigado, y la segunda vez no lo contestó”, aseguró Granados.

“Por último, conforme a lo que establece la jurisprudencia internacional en derechos humanos, los jueces no solo deben ser imparciales sino también tiene que dar garantías de imparcialidad y aquí han demostrado que no dan esas garantías”, afirmó el abogado Granados.

Durante la conferencia de prensa, que duró más de una hora, el expresidente Uribe fue reiterativo en que, con su renuncia al Senado de la República, no quiere quitarle competencia a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. “Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Una de las imprecisiones del Magistrado en sus comunicaciones ha sido que yo con la renuncia quiero salir de la Corte porque me tiene unas pruebas y que estoy sintiendo pasos de animal grande. El magistrado agrega que en el año 2014 yo intente no posesionarme en el Senado para evitar que mis casos los conociera la Corte”, agregó el expresidente.

El hoy Senador del Centro Democrático también señaló que tiene diversas pruebas que controvierten lo que hasta el momento se conoce en su caso. Según Uribe, todo este material probatorio ha llegado por parte de terceros haciendo referencia a una visita por parte del diputado a la Asamblea de Antioquia, Roque Arizmendi, quien al parecer le comentó que a Juan Carlos Sierra alias Tuso Sierra iban a ofrecerle beneficios cuando se encontraba recluido en Estados Unidos, tales como dinero. “He sabido que le llevaban cartas para que firmara en contra mía. También he sabido que un periodista muy importante fue a ofrecerle un dinero para que me acusara en nombre del exfiscal Montealegre”, agregó el expresidente.

Ante esto, a través de su abogado, el senador Uribe pidió al alto tribunal que se le recibiera declaración al exnarcotraficante, sin embargo, señaló que hasta el día de hoy no se le ha recibido tal testimonio. Precisamente, fue en ese momento que el expresidente acudió al abogado Diego Cadena, también investigado en este proceso, para que hablará con el Tuso Sierra “y que buscara que el Tuso hiciera una declaración en el sentido de lo que había comentado Roque Arizmendi”.

Según el Senador del Centro Democrático, el abogado Cadena no ofreció ningún tipo de prebendas ni beneficios para ello. “Se revela que el mandato que yo le di fue obtener esas pruebas con apego total a la verdad y a la ley". “Por ahí veo un Senador, que ofrece dinero y le paga dinero a la familia de Juan Guillermo Monsalve y la Corte dice que no, que eso es una acción humanitaria”, asegura Uribe.