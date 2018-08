“Sustitución de cultivos ilícitos ya no será voluntaria sino obligatoria”: Mindefensa

-Redacción Judicial

A propósito de la visita que Guillermo Botero, ministro de defensa, realizará este jueves junto con el presidente Iván Duque a Tibú, en el Catatumbo, el funcionario se refirió a la estrategia que van a implementar para la reducción de los cultivos ilícitos.

“En primer lugar, hay que entrar con todas las entidades asistenciales: Departamento de Prosperidad Social, Sena, ICBF, Familias en Acción, para tratar de darle todo el asistencialismo posible a esas personas que están dedicadas a los cultivos ilícitos”, señaló Botero en entrevista a Blu Radio, haciendo referencia particularmente a esta región del departamento de Norte de Santander.

El funcionario señala la necesidad de la presencia institucional allí para ofrecerles otras alternativas a quienes trabajan en cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el ministro advirtió que “una vez entren esas entidades procederemos a la erradicación, que ya no será voluntaria sino obligatoria”, como había manifestado el presidente Iván Duque en campaña.

De acuerdo con Botero, puede que esa medida produzca una escalada de violencia en las regiones con presencia de cultivos ilícitos, pero aun así es una decisión que debe tomarse. “Es posible que la violencia aumente, y yo no quisiera, pero es absolutamente necesario tomar esas acciones. No puede uno decir que porque vaya a tener problemas no erradica los cultivos ilícitos. No podemos seguir navegando en un mar de coca”, indicó el funcionario.

Por su parte, la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, estará presente durante la visita del mandatario a la región para pedir la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, en contraposición a lo señalado por el ministro de defensa.

La lucha contra los cultivos ilícitos es un tema que había sido central en la campaña de Iván Duque dado el crecimiento que estos cultivos han venido presentando. Precisamente ese será uno de los temas que se abordarán en el consejo de seguridad que hoy presidirán tanto el presidente como el ministro de defensa en Tibú.