“Todavía hay una deuda pendiente”: hijo de sargento fallecido en el Palacio de Justicia

Redacción Judicial

El pasado viernes, en una solemne ceremonia, la familia del sargento de la Policía Nacional Jaime Benítez Prieto, muerto en el Palacio de Justicia en 1985, recibió sus restos óseos y, con ello, pudo saldar una deuda emocional. Y es que para sus hermanos siempre existió la duda de si los restos que habían recibido 32 años atrás, tras el Holocausto de esos 6 y 7 de noviembre, eran realmente los de Jaime o no. Fue hasta enero del año pasado cuando las autoridades ordenaron la exhumación de esos restos, para comprobar que en esa tumba había restos de dos personas diferentes, pero no los del escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con El Espectador Manuel Benítez, hijo del sargento Benítez, consideró que la justicia debe explicarle al país lo que pasó realmente en la toma y recuperación del Palacio. “Nosotros sí sentimos que, desde el punto de vista de hacer justicia, de decirle la verdad al país, todavía queda una gran deuda. No solo con nosotros como familia, sino en general de toda la sociedad colombiana porque es un hecho oscuro de la historia sobre el que realmente todo el mundo opina, pero por el cual no hay unos responsables definidos”, dijo.

Por ejemplo, la familia no entiende porqué sus restos estaban entre los encontrados en 1998 en el Cementerio del Sur en Bogotá en una fosa común, si Benítez falleció en la toma. “Uno de mis tíos también era miembro de la Policía y lo dejaron entrar a Palacio para identificar los restos. Mi tío dice que los restos que identificó tenían adheridos a la piel, un retazo de tela que correspondía al traje que mi papá tenía ese día, que era vinotinto”, dijo.

“Esos fueron los restos que se pusieron en una bolsa. No entendemos por qué si eso pasó, por qué se hizo entrega de otro cadáver. Surgen varias inquietudes y hay dos alternativas: la primera sería que se hizo un proceso antitécnico en el levantamiento y fue un error involuntario; o estaban tratando de confundirlo de hacer que el proceso fuera más tortuoso y acallar las voces que pedían saber qué había pasado en el Palacio”, agregó.

Manuel tenía tres años cuando llegó la tragedia a la familia Benítez y supo quién era el sargento Jaime Benítez por lo que le contaban sus hermanos y sus tíos. Según cuenta, la zozobra de saber qué había pasado con sus restos solo finalizó hace mes y medio cuando la Fiscalía les confirmó su identificación, vía ADN. “La familia tiene el convencimiento de que científicamente hoy sí están recibiendo los restos de Jaime Benítez”, dijo Jairo Orástegui Caro, fiscal encargado de hacer la entrega formal el pasado viernes.

“Los errores que se cometieron en 1985 son producto de la deficiencia de criminalística en ese entonces. Por eso se entregaron cuerpos que no correspondían. La ciencia no estaba avanzada, no tenía los medios, ni las herramientas, ni la educación”, agregó el fiscal. En la ceremonia se le hicieron honores policiales al sargento Benítez y a ella asistieron altos mandos de la Policía Nacional.

