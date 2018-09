Todavía no hay consenso sobre la reforma a la justicia: Corte Suprema

Redacción Judicial

El gobierno nacional finalmente presentó sus cartas y radicó ante el Congreso de la República una reforma al sistema judicial colombiano. Entre los grandes cambios está la eliminación de las facultades electorales para ternar y/o elegir al procurador, registrador y auditor general. La propuesta plantea que la elección la deberá hacer el Congreso de la República tras una convocatoria pública. No obstante, por el lado de las altas cortes se estima que no hay un consenso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Luis Barceló, explicó que “en este momento no podemos decir que estamos todos de acuerdo con todos los temas”. ¿La razón? Que no todos los asuntos se han tratado con el Gobierno y en algunos no hay puntos de acuerdo. Por ejemplo, ese alto tribunal quiere mantener la facultad de elegir al fiscal general de la Nación, de una terna que elabore el presidente de la República como sucede actualmente.

“La Corte Suprema de Justicia no tiene por qué desprenderse de las facultades electorales. Estamos en un proceso de evaluación, y la conclusión es que muchas de esas instituciones han funcionado, con algunos tropiezos, inconvenientes, pero han funcionado. El problema no es que se desprendan las cortes de las facultades en principio, ahora si llegara a suceder como parece ser, la pregunta es en manos de quién queda la elección de esos funcionarios. Y en cuanto atañe al fiscal General, la corte en eso si no da tregua y es que quiere que mantener esa facultad”, dijo.

Y el presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Bula, dijo que en las reuniones con el Gobierno nunca se habló sobre eliminar la facultad existente para la elección del Registrados. “No se trata de aferrarse a eso, se trata de que la Registraduría del Estado Civil es un asunto electoral supremamente delicado y requiere que la selección de la persona que esté al frente de esa institución pase por procesos muy rigurosos. Los de hoy son buenos, quitarlos merecería una justificación que no aparece por lo pronto clara”, dijo.

El magistrado Barceló aseguró que otro punto álgido de debate tiene que ver con la tutela. En su criterio, sí debe haber ajustes para que no se congestione el aparato judicial. Sobre este punto, el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quien fue comisionado por ese alto tribunal para participar en estas discusiones, señaló que “se buscan mecanismos que permitan hacer más efectiva la tutela para descongestionar las cortes”. Por ahora, los magistrados de altas cortes estudiarán la reforma y se espera que las reuniones con el Gobierno continúen