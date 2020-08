“Tuso” Sierra, el nuevo punto de divergencia entre la defensa de Uribe y la Corte Suprema

De acuerdo con el penalista Jaime Granados, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se equivoca al señalar que el senador tuvo contacto directo y personal con el exparamilitar Juan Carlos Sierra. “Algo muy oscuro hay en estos episodios”, dijo el abogado Granados el mismo día en que el expresidente quedó oficialmente detenido en su finca El Ubérrimo.

El abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, sacó hoy un nuevo comunicado de prensa -el quinto desde que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención del expresidente- para asegurar que el senador del Centro Democrático “nunca tuvo contacto con el Tuso Sierra”. Con este pronunciamiento, la defensa de Uribe se opone a lo que indica el documento de definición de su situación jurídica, en el que se lee que “se estableció que de manera directa y personal el senador Uribe Vélez los contactó (a Juan Carlos el Tuso Sierra y a Harlintont Mosquera Hernández) para que mediante declaraciones escritas dieran cuenta de ofrecimientos que en el pasado supuestamente les habría formulado el senador Iván Cepeda”.

En las pruebas recopiladas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, los magistrados encontraron que el senador Uribe habría buscado al condenado narcotraficante Tuso Sierra (quien se coló en el proceso de desmovilización de los paramilitares durante el gobierno Uribe) y a Harlintont Mosquera (un exparamilitar) a propósito de la investigación que lo vincula con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su propósito, señaló la Corte, era conseguir las declaraciones y entregárselas al alto tribunal como prueba, como efectivamente ocurrió.

En una conversación interceptada el 12 de marzo de 2018, quedó registro de que el senador Uribe le dijo a su entonces abogado, Diego Cadena: “Doctor Diego cómo ha estado, ¿tiene tiempito para contarle una historia delicada? Coja papel y lápiz”. A continuación, Uribe le contó que se había enterado de que Sierra, extraditado por su gobierno a Estados Unidos y ahora en libertad, “tiene unos amigos en Antioquia” y les había contado que mientras estuvo en la cárcel recibió una visita de los congresistas Rodrigo Lara, Iván Cepeda y la exsenadora liberal Piedad Córdoba.

“Rodrigo Lara le ofreció beneficios que para que acusara a José Obdulio, Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la Cárcel lo mandaban a Suiza sí me acusaba a mí, él les dijo que ni me conoce, es verdad”, le dijo Uribe a Cadena. Y agregó: “yo le pedí un video con estas gentes, dijo que no lo mandaba que porque entre el 2 y el 3 de abril, está citado por la Fiscalía Colombiana, allá por vía internet 2 y 3 de abril para declarar en el caso de Luis Alfredo Ramos (...) y que él ese día va a decir eso, se va a referir a eso y a lo mío, pero eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados, también lo digo con tristeza ni Jaime Lombana”.

La respuesta de Cadena en ese momento fue: “Presidente, mi sugerencia es la siguiente. Cuando yo contacté a este señor para que nos esclareciera mediante una declaración extrajuicio, él me mandó esta razón, me dice: mire yo para dar cualquier declaración debo pedirles permiso a mis agentes de Washington, yo le voy a pedir nuevamente y respetuosamente al señor que nos adelante, para asegurar la verdad presidente, porque ya luego empiezan los ofrecimientos de terceras personas, eso hay que cogerlo calientico, es mi humilde apreciación”.

En el documento de la Sala de Instrucción aparecen estos apartes de las cartas que le remitió el Tuso Sierra. La primera llegó el 21 de agosto de 2018 por intermedio del abogado Granados, dice la Corte, y la segunda, el 20 de diciembre de ese mismo año, recopilada por Lisa Ruth, quien, señala Granados, es exagente de la CIA. Esta mañana, Ruth le dijo a la emisora La FM que nunca hubo un encuentro entre el exparamilitar y el senador.

Lisa Ruth afirmó haber sido contratada por la defensa del senador Uribe luego de que este le pidiera investigar unas presuntas prebendas ofrecidas a exparamilitares para inculparlo ante la Corte Suprema. De acuerdo con Granados, “el país pudo escuchar a la investigadora americana (…) quien explicó con total claridad los detalles de dicho procedimiento, desde enero de 2019, fueron aportados a la Sala los datos de contacto de la investigadora quien no ha sido llamada a declarar, como también ha sucedido con Roque Arismendi, Juan Manuel Aguilar y el propio Tuso Sierra quienes tampoco han sido escuchados”.

Roque Arismendi es un diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Según declaró el senador Uribe, en el primer trimestre de 2018, Arismendi le contó que se había enterado de que al Tuso Sierra lo habían buscado en la cárcel Cepeda, Córdoba y Lara “haciéndole ofrecimientos a cambio de que declarara en contra de él”. La fecha del contacto entre Arismendi y Uribe es cercana a la fecha en que la Corte Suprema ordenó que Uribe fuera investigado por la posibilidad de que hubiera tratado de manipular testigos en su favor.

¿Cómo se enteró Arismendi de esa información? El exabogado del senador Uribe, Diego Cadena, le dijo a la Corte que fue a través de un hombre llamado Juan Manuel Aguilar, quien, según reclama Granados, tampoco ha sido escuchado por la Sala de Instrucción. “En un partido de fútbol tocaron ese tema con ‘El Tuso'. Aguilar le dio el numero de contacto de Juan Carlos Sierra alias ‘El Tuso’ y se comunicó vía telefónica con él habiéndole dicho esta persona: ‘Claro, venga a Miami y nos reunimos”. Así fue como, contó el propio Cadena, este terminó reunido con el Tuso en la cafetería de un centro comercial de Weston (Florida, EE.UU.)

En ese encuentro, relató Cadena, Sierra le confirmó que los tres políticos (Cepeda, Lara y Córdoba) lo habían visitado en una cárcel de Washington. El abogado le pidió al condenado narcotraficante que diera una declaración en la Corte sobre lo que escuchó de boca de los congresistas, a lo que Sierra le respondió, según Cadena, que sí lo haría, que aún estaba molesto porque fue Uribe quien autorizó su extradición a Estados Unidos, pero que tampoco estaba “de acuerdo con lo que esta(ba) pasando”. En pocas palabras, que Sierra accedió a la petición de Cadena.

El 22 de marzo de 2018, Uribe y Cadena volvieron a hablar del tema. Uribe le dijo entonces a su abogado: “Yo le hice preguntar esto a ese Tuso a través de esa gente que es amiga de él. Le dije, hombre, si no me manda un video, una declaración, y no puede ir el abogado mío (…) Le dije que sí podía yo pedir una declaración en la Corte y me dijo que la pidiera. Yo tengo ganas de redactarle ya un memorial a Fabián (Rojas Puerta, asesor suyo de la UTL) y lo consulte con usted”. Uribe agregó que sabía que Sierra andaba entonces en Europa y que preguntó a sus intermediarios si podría pedirle una declaración para la Corte. “Me acaban de decir que sí, que él se la da a la Corte”.

Cadena le dijo a la Corte que, antes de dar su declaración, el Tuso Sierra pediría autorización a los agentes de la DEA y a su abogado de Estados Unidos, “(Manuel) Retureta”, y que cuando recibiera luz verde le haría llegar su declaración a la Corte. La forma en que la primera carta del Tuso Sierra llegó a manos de Cadena la describió el abogado así: un señor “procedente de Medellín”, cuyo nombre no recuerda, se le presentó como abogado del Tuso y le entregó una carta en la que afirmaba estar dispuesto a esclarecer la visita de Cepeda, Lara y Córdoba a la cárcel.

Cadena señaló que la carta, de hecho, no era lo que él esperaba, porque contenía la promesa de dar una información, pero no la información en sí. Le dijo a la Corte que en su reunión con el Tuso, este le contó que los ofrecimientos que supuestamente le habían hecho los congresistas incluía un asilo en Suiza, a lo que Cadena le había respondido -aseguró él- si estaba seguro de lo que le estaba relatando. “Hermano usted cree que yo soy mentiroso? Si no confíaa en lo que le voy a decir no vuelva”, manifestó Cadena que le dijo entonces el Tuso Sierra.

Así las cosas, lo que la defensa del senador Uribe afirma es que “el Presidente nunca tuvo trato personal con el Tuso Sierra, ello fácilmente se puede corroborar con las propias interceptaciones y con sus registros migratorios. Algo muy oscuro hay en estos episodios. La manera en la que la Sala los expone, refleja nuevamente el sesgo con el cual la prueba ha sido valorada y la importancia de hacer público el expediente”, insistió el defensor del exmandatario. “El señor Sierra (...) me aseguró que Uribe jamás le había pedido nada”, dijo hoy Lisa Ruth.