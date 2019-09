El hipopótamo de la foto: ¿está cargando o matando al bebé?

Pablo Correa

Adrian Hirschi, finalista del concurso Wildlife Photographer of the Year, explica qué fue exactamente lo que ocurrió en la escena del hipopótamo que lleva una cría en su enorme boca.

Esta imagen tomada por Adrian Hirschi es una de las finalistas del Wildlife Photographer of the Year.

Esta imagen tomada por Adrian Hirschi es una de las finalistas del Wildlife Photographer of the Year.

Hace unos pocos días se revelaron los finalistas del famoso concurso de fotografía Wildlife Photographer of the Year. La competición organizada por el Museo de Historia Natural de Londres se inauguró en 1964 y desde entonces atrae la atención mundial. Cada año fotógrafos de más de 100 países envían sus mejores fotografías de naturaleza con la esperanza de ganarlo.

Entre los finalistas de este año está el fotógrafo suizo Adrian Hirschi con la imagen de un hipopótamo saliendo de un lago llevando entre sus enormes y afilados colmillos a un bebé hipopótamo. Al divulgarse la imagen muchos seguidores quedaron confundidos preguntándose si el enorme animal estaba matando a la cría o salvándola de algún peligro. Hirshi (en la imagen) habló con El Espectador al respecto.

Cuéntenos un poco sobre su vida y trayectoria como fotógrafo de naturaleza.

Tengo 33 años y vivo en Zurich, Suiza. Siempre me interesó la vida salvaje y los animales en particular. Trabajo en la industria financiera, por lo que no hay nada en común con mi pasatiempo como fotógrafo de vida silvestre. Pero desde niño he tenido un interés en la zoología y todas las diferentes formas y tipos de animales en nuestro planeta. Soy fotógrafo aficionado desde hace varios años. Comencé con el paisaje y ahora estoy totalmente interesado en la vida silvestre. Mi papá me atrajo la fotografía gracias a que tenía un gran equipo de filmación cuando yo era niño. Viajo tan a menudo como puedo a las partes más remotas de África, especialmente a Zambia y Zimbabwe.

Empecé con una cámara básica. Pero me di cuenta después de mi primer viaje, que esto es realmente algo que me encantaría hacer una y otra vez. Poco a poco fui mejorando la calidad de mi equipo. A lo largo de los años, mi interés en la conservación ha aumentado y también estoy cada vez más concentrado en esto. (Vea aquí los otros finalistas del Wildlife Photographer of the Year).

¿Cuáles son los principales desafíos al tratar de tomar una buena fotografía en la naturaleza?

Bueno, hay varios desafíos. Por supuesto, necesitas encontrar un buen tema. Muchas veces es pura suerte y, a menudo, se invierte mucho tiempo para encontrar algo. Puede llevarte horas. El otro aspecto es que si has encontrado algo, una vez más dependes de la naturaleza: necesitas luz. Muchos factores afectan la calidad de tu imagen. Como puedes imaginar, hay mucha suerte al tomar fotos dramáticas, debes presenciar y encontrar algo espectacular, por lo que debe estar allí en el momento adecuado. Cuando no lo es, entonces es el momento del día para bajar la cámara y apreciar el paisaje, disfrutar el momento por mí mismo, sin tomar ninguna foto. como fotógrafo, esto a menudo se olvida. Y siempre está el aspecto de qué llevar con usted, desde el punto de vista de su equipo. Si camina durante varias horas es una pregunta importante. Otro factor muy importante es ¡paciencia!.

¿Qué fotógrafos admiras más?

Bueno, hay muchos grandes fotógrafos por ahí y ver buenas fotos siempre es una inspiración, independientemente de si es tomada por un aficionado o un profesional. Pero si tuviera que nombrar uno, para mí, el favorito sería el gran fotógrafo de vida silvestre Frans Lanting.

Muchas personas se preguntan qué está pasando exactamente en esa imagen de hipopótamo. Cuéntenos toda la historia.

Acababamos de estacionar nuestro Land Rover cerca de una bahía en el lago Kariba, en Zimbabwe, justo detrás de la pista de aterrizaje. Cuando salimos del auto para estirar las piernas y tomar un té, observamos una piscina de hipopótamos. De repente, vimos un pequeño hipopótamo bebé cerca de su madre. Por lo general, ellos están al lado del vientre de la madre. Pero este estaba del lado de cabeza, según mi guía, este es el comportamiento común cuando son extremadamente jóvenes y pequeños. Según él, este joven tenía 1 o 2 días de edad. Probablemente nació la noche anterior ya que el guía no lo había visto en los días anteriores. El guía me contó que las madres deben tener mucho cuidado cuando las crías son tan pequeñas porque son muy vulnerables. Y especialmente deben alejarse más del resto de su grupo, ya que los hipopótamos machos de vez en cuando intentan matar a los jóvenes, como una muestra de poder.

Pocos segundos después de escuchar esto el viejo hipopótamo dominante del grupo acompañado por un macho subalterno se dirigieron hacia la madre. Ella se mantuvo firme por un corto tiempo, pero los machos la separaron de su pequeño bebé. El viejo macho atacó al bebé y la madre, a cinco metros de distancia, se dio cuenta de que no tenía muchas oportunidades de salvarlo. Luego se retiró y observó todo el paisaje desde unos pocos metros de distancia.

Corrí al auto por mi cámara. Mientras tanto, el macho comenzó a ahogar al joven debajo del agua y luego, de repente, trató de morderlo y lanzarlo por el aire en su gran boca e intentar morderlo. Toda la situación sucedió durante varios minutos y fue tan impactante que decidimos abandonar el lugar.

¿Murió el bebé hipopótamo?

Sí. A la mañana siguiente regresamos al sitio nuevamente, al borde del agua, cerca de la orilla, y vimos el cadáver.

Entre todos estos grandes animales salvajes, los rinocerontes son una de las especies más amenazadas en la actualidad. ¿Cuál ha sido su experiencia trabajando con una especie que podría desaparecer si no la protegemos?

Los rinocerontes están extremadamente amenazados y podrían extinguirse en unos pocos años, si no hay una disminución en la matanza de estas maravillosas criaturas. Pasa lo mismo que con los elefantes. Son cazados furtivamente por su marfil. O digamos: masacrados por su marfil. Sería una desgracia para nosotros los humanos aceptar su probable extinción.

Realmente amo a los elefantes. En una ocasión fui testigo de un elefante asesinado solo por el marfil. Encontramos la cabeza cortada para sacar sus colmillos. Estaba lleno de buitres. Fue una visión horrible y traumática. Estas cosas suceden incluso en parques nacionales. No vivimos en un mundo idílico donde solo hay risas y sol. Pero es importante para nosotros, los fotógrafos de vida silvestre, mostrar a otros la belleza natural y trabajar para conservar la maravillosa biodiversidad en nuestro planeta.

La mayor amenaza en todos estos aspectos es la pérdida de hábitat. Porque una vez que se pierde el hábitat, la mayoría de los animales se ven muy afectados. Si un hábitat está intacto pero gravemente amenazado por la caza, aún existe la posibilidad de abordar estos problemas con una contracampaña y repoblar el hábitat. La naturaleza es muy fuerte, si nosotros, como humanos, dejamos que la naturaleza simplemente haga el trabajo ella lo hará. (Aquí puede ver los finalistas de otro popular concurso de fotografía de naturaleza que se enfoca en su lado más divertido).