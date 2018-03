Harán documental de oso polar nacido en zoológico de Escocia

Channel 4, una cadena televisiva del Reino Unido, hará un documental del primer oso polar que logró nacer en cautiverio en 25 años en su territorio. El pequeño animal nació en Escocia, en Highland Wildlife Park, y aunque al principio los encargados del zoológico afirmaron que los tres primeros meses de vida eran los más peligrosos, el lanzamiento del documental es una muestra de que el riesgo inicial fue superado.

El zoológico espera que el nacimiento de este especimen tenga un efecto esperado al que tuvo el osezno que nació en el zoológico de Londres en 1949: los visitantes, calculados en un promedio de un millón por año, pasaron a ser casi tres millones.

A baby polar bear born in Britain for the first time in 25 years. pic.twitter.com/qA2xjNfNe6