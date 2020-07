Las poblaciones de tigres empiezan a recuperarse en cinco países

En Bután, China, India , Nepal y Rusia las cifras indican que, en comparación a hace una década, el número de ejemplares de estos felinos, poco a poco, ha incrementado.

“Hace diez años los tigres estaban en un estado tan peligroso que había un riesgo muy real de que se extinguieran. Desde esa mal estado de la población, en 2010, finalmente están regresando notablemente en gran parte del sur de Asia, Rusia y China, gracias a los esfuerzos coordinados y concertados de conservación en estos países”.

Las palabras son de Becci May, de la organización WWF. Las dijo al portal New Scientist para resumir lo que ha sucedido en los últimos años con los tigres después de que enfrentaran serios problemas a principios de este siglo. En cinco de los países donde se encontraba en peligro de extinción (Bután, China, India , Nepal y Rusia), poco a poco se han recuperado.

En Nepal, por ejemplo, la población de estos felinos pasó de 121 en 2009 a 235 en 2018. En India la cantidad de individuos es el doble de la que había en 2006. Hoy hay 3.350 animales. En Rusia, el incremento ha sido del 15% y en el Parque Nacional Royal Manas de Bután, ahora hay 22 tigres mientras que hace una década tan solo había diez.

En China la situación también era muy preocupante en 2010: no había más de 20 tigres salvajes, pero en 2014 las cámaras trampa capturaron un momento histórico: las imágenes de una tigresa y sus cachorros en la Reserva Natural Jilin Wangqing.

“Este es un logro que no solo ofrece un futuro para los tigres sino también para los paisajes donde habitan y para las comunidades que viven junto a este icónico felino”, le dijo May a New Scientist.

En Tailandia las autoridades hicieron un anuncio similar este miércoles 29 de julio, fecha en la que se conmemora el Día internacional del tigre. De acuedo con Pongboon Pongthong, Recursos Naturales y Medio Ambiente, hoy hay unos 160 ejemplares, es decir, el doble de los que había en 2013.

Sin embargo, estos grandes felinos aún deben enfrentar serias amenazas. La caza furtiva es una de las principales. La otra inquietante es la destrucción de su hábitat. Para evitarlas e impulsa la protección de esta especie, WWF lanzó en 2010 la iniciativa TX2.