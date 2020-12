Miguel Uribe ya no tiene contrato con el Instituto Humboldt

La institución anunció este miércoles en la noche, a través de un comunicado, que la terminación del contrato fue un acuerdo entre ambas partes.

El Instituto Humboldt y Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá, dieron por terminado el contrato que el exfuncionario tenía con esta institución, según informó el Humboldt a través de un comunicado publicado este miércoles en la noche.

“Habiendo hecho un análisis riguroso de las implicaciones para el buen nombre del Instituto y del contratista y con el ánimo de dar por terminada una discusión estéril, tomamos la decisión aquí informada y reiteramos nuestra voluntad de continuar enfocados en conectar el conocimiento que genera el Instituto en materia de biodiversidad para que esté disponible y sea apropiado por tomadores de decisión, de manera oportuna”, se lee en el comunicado del Instituto.

El contrato, por valor de $120 millones, tenía como objeto “apoyar uno de los objetivos estratégicos del Instituto, el de la democratización del conocimiento. Esto implica que las investigaciones que realice el Instituto sean conocidas y apropiadas por todo tipo de público, no solo la comunidad científica, donde el Instituto tiene ya un gran posicionamiento por la alta calidad de sus investigadores científicos, sino también para tomadores de decisiones, esto incluye alcaldes, gobernadores, equipos de Gobierno, organizaciones sociales, y comunidad en general. Para esto el Instituto vio la necesidad de contratar alguien que apoyara una estrategia de relacionamiento, la cual no significa de ninguna manera lobby político, si no facilitar diálogos entre la ciencia, la política y la sociedad. La ciencia ha logrado grandes aportes para conservar la biodiversidad, y es importante que sean utilizadas para la toma de decisiones para impactar positivamente nuestros ecosistemas y nuestra relación con el medio ambiente en general”, según le dijo el propio Uribe a El Espectador en una entrevista publicada este miércoles.

Por su parte, el Humboldt aseguró que “continuaremos con la búsqueda de acuerdos sociales que nos permitan construir soluciones efectivas para que el país avance en la democratización y apropiación del conocimiento, no sin antes lamentar la polarización que pudimos observar en redes sociales. Por eso convocamos a la construcción de una sociedad en la que, entre todos, aportemos a las soluciones frente a los retos ambientales del país”.