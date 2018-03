“Que bueno sería el diálogo para avanzar”: Minambiente

PABLO CORREA

Las cosas se salieron rápidamente de la programación prevista para la primera reunión de socialización de la delimitación del páramo de Santurbán en Bucaramanga. Cuando llegó el turno del ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo para explicar cómo se llegó al actual mapa de delimitación, comenzaron los silbidos y gritos de rechazo en el coliseo Edmundo Luna Santos de la Ciudadela Real de Minas en la capital santandereana.

Tras consultar con delegados de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el ministro Murillo tomó la decisión de levantar la sesión que hace parte del proceso dictado por la Corte Constitucional en noviembre del año pasado. El ministro Murillo dice en esta entrevista que el proceso en Bucaramanga está politizado e invitó al diálogo a los líderes de los diferentes colectivos sociales.

¿Se esperaba esa chiflada?

Eso está politizado. Lo que quedó claro es que es algo muy organizado. Hemos trabajado juiciosos siguiendo la orden que nos dió la Corte. No es un invento nuestro. Es orden de la Corte. Lo que queda claro es que algunos participantes que no responden a intereses de la comunidad, con intereses particulares, no dejaron establecer el diálogo.

¿Cuáles son los pasos que estableció la Corte para este proceso?

Desde diciembre iniciamos el proceso. Tiene siete fases. Estamos en la fase de información. En Bucaramanga íbamos a presentar los estudios que se hicieron para la delimitaición del páramo. Las diferentes fases incluyen momentos de contraargumentación, presentar alternativas, acuerdos y un nuevo proceso de delimitación. La Corte advirtió que este proceso debía darse con argumentos razonados y evitar las confrontaciones que no permiten llegar a una decisión. La Corte también dice que se debe evitar que lo capten intereses no legítimos. En ese sentido cumplimos pero hay actores que no lo están haciendo. Nosotros escuchamos a otros actores, pero no se escuchó al Instituto Humboldt ni a Minambiente. Si no se escucha no se establece un diálogo. No se dieron las condiciones. No hubo ambiente de civilidad.

¿Cuál es la prueba para decir que está politizado el proceso?

Hay intereses ajenos a la comunidad. Su intención es que no se tome una decisión frente al manejo del páramo. Están pescando en río revuelto. Lo que ocurrió en Bucaramanga es contrario a lo que sucedió en otras zonas. En California llegaron casi 800 personas y el diálogo trasncurrió normal. Hubo argumentos distintos en un ambiente de civilidad.

Se está volviendo costumbre en Colombia decir que un proceso se politiza cada vez que una comunidad rechaza alguna iniciativa.

En otros procesos las comunidades dicen que no las escuchan, que no tienen espacios de participación. La invitación aquí es que presenten argumentos, expongan la información. Argumentos razonados. He ido a Bucaramgna 3 o 4 veces a explicar lo que íbamos a hacer y sin embargo no se pudo avanzar.

Después de todos estos años está claro que no todos los municipios alrededor de la cuenca y el páramo iban a reaccionar igual. Unos son más favorables a la minería y otros no. ¿Cuál es la sorpresa?

La Corte planteó que la delimitación del páramo no podrá ser menos restrictiva de lo que ya es. Por el contrario tiene que ser progresiva. Siendo asi los que están a favor de mayor protección deberían tener más apertura al diálogo, cualquier escenario va a ser más progresivo. La reacción pareciera ser la contraria.

¿Todo este rechazo no será culpa del presidente Santos que se reunió con inversionistas árabes interesados en Santurbán en una gira el año pasado?

La Corte ha expedido un fallo sobre cómo debe hacerse este proceso. Está claro que establece argumentos razonados. Lo que ha hecho este gobierno es proteger los páramos a través de su delimitación. Hoy ya tenemos 30 páramos delimitados. En Santurbán hemos incluso congelado títulos mineros. El Presidente Santos ha estado por todo el mundo promociando el país, los páramos, las áreas protegidas. Incluso estamos cerca de completar 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. He ido personalmente a todos estos sitios para demostrar que es una prioridad para el alto gobierno.

¿Qué viene ahora en este proceso de delimitación de Santurbán?

Estamos avanzando. La Corte dió las normas de juego. Esperamos que se genere confianza. Tener un diálogo. Mi invitación es a que se eviten estas posiciones confrontacionales.

¿Cuántos años cree que va tomar una resolución de este conflicto en Santurbán?

Hay que ponerlo en contexto. Es un tema de ponderación de derechos de las comunidades que están en la zona y las que tienen acceso a esos recursos. Lo novedoso de este proceso es que hay que ponderarlos y para eso hay que entender los intereses de todos. Es eso lo que debemos revisar. En contexto histórico, Santander fue el primer páramo delimitado. La delimitación técnica garantiza el servicio ecosistémico pero puede ser sujeto de mejoramiento. Ese es un avance. El páramo ya está protegido. La Corte mantuvo la resolución de delimitación para que se diera este proceso de mejoramiento en tiempo prudencial.

Al actual gobierno le quedan menos de cinco meses. ¿Tomarán una decisión antes?

La posición cómoda hubiera sido decir ya tenemos el páramos protegido y que eso siga su curso. Asumimos seguir el el mandato de la Corte para avanzar. Vamos a seguir con las fases, la metodología y el diálogo con los actores. Que bueno sería establecer un diálogo para avanzar. Estamos hablando de 38 municipos con todos sus actores. Hay que ponderar los argumentos de todos. Estamos creando un nuevo esquema de gobernanza. Eso es lo más importante y no puede moldearse este debate con lo que pasa en uno sólo de los nodos porque en otros nodos se viene avanzando en ambiente de civilidad.