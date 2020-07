View this post on Instagram

¡Que se preparen los chefs #EnCasa! Nos unimos al @ipcc_cartagena para abrir un espacio para nuestro #PatrimonioGastronómico en la agenda cultural virtual de Cartagena. A partir de MAÑANA tendremos clases todas las semanas. Esto es #OrgulloGastronómico #Repost @ipcc_cartagena