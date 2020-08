“Adopta un caballo”: la campaña para erradicar los vehículos de tracción animal en Antioquia

A las familias que emplean la tracción animal como medio de trabajo se les ofrecerá vehículos de tracción mecánica o recursos para cambiar su actividad productiva.

La Gobernación de Antioquia lanzó la campaña “Adopta un caballo” con la que pretende erradicar los vehículos de tracción animal en el departamento. La idea es que las familias que emplean caballos para trabajar reciban un vehículo de tracción mecánica (motocarga), o recursos para adquirir bienes o materias primas que les permitan cambiar su actividad productiva. La meta es hacer un proceso de adopción de al menos 360 caballos del departamento en un lapso de dos años.

La iniciativa arrancará en el municipio de Turbo, más precisamente en el corregimiento de Currulao, “donde 42 familias tendrán la posibilidad de mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, transformar la vida de sus caballos al entregarlos en adopción”, informó la Gobernación. Andrés Felipe Maturana, alcalde de Turbo, explicó que en ese municipio está el 25 % de vehículos de tracción animal que hay en el departamento

¿Cómo adoptar?

Las personas que deseen postularse como adoptantes deben cumplir requisitos específicos relacionados con: alimentación, ambiente, sanidad y atención veterinaria, además de demostrar capacidad y estabilidad económica para el sostenimiento adecuado del caballo.

También, es importante tener en cuenta que no se podrán comerciar o negociar (vender, cambiar, subastar, etc.) los caballos y que serán adoptados únicamente con fines de jubilación, equinoterapia o recreación. No se usarán para actividades como: labores de arriería, labores de carga, realización de intervenciones invasivas o quirúrgicas de corte académico o experimental, actividades de trabajo, sobresfuerzo o cualquier intervención que afecte el bienestar de los animales adoptados.

La Gobernación informó que en caso de que los adoptantes incumplan estas condiciones serán sancionados con multas de acuerdo a ley y se decomisarán los animales. Se realizará un proceso de seguimiento y control después de la adopción y visitas de inspección para verificar el estado de los caballos.

Las personas interesadas en adoptar un caballo, deben enviar un mensaje al correo: adoptauncaballo@antioquia.gov.co. La Gobernación informó que a través de ese medio, se enviará los requisitos detallados, la documentación requerida, el formulario que deben diligenciar y toda la información necesaria para realizar el proceso.