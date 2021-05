Álvaro Uribe trina contra el CRIC, borra el mensaje y culpa a sus ayudantes

En el tuit Uribe señalaba que una de las camionetas del CRIC sería del Eln. El tuit fue borrado y el expresidente acusó del error a uno de sus ayudantes. El Consejo Indígena ya se pronunció.

En horas de la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo, octavo día de manifestaciones del Paro Nacional, el expresidente Alvaro Uribe Velez publicó en su perfil de Twitter un video en el que se observa a una camioneta que en su parte trasera lleva amarrada una bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (C.R.I.C.) El mensaje que acompañaba el video era el siguiente: “Grupo terrorista Eln en Jamundí, Valle. El camino es apoyar la acción de las FFAA con estricta observancia de la Constitución; evitar el avance de la defensa armada privada. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”.

Si bien el tuit ya fue borrado de la plataforma, distintas personas, entre ellas Feliciano Valencia, senador de la república por el MAIS y exconsejero del CRIC, le tomaron pantallazo y lo publicaron.

¡Ojo, lo borró! pero ya dió la orden.

Uribe señala y estigmatiza al @CRIC_Cauca y a la Guardia Indígena del Cauca.

Alertamos a la comunidad internacional y garantes de los DD.HH. frente al gravísimo señalamiento del ex senador Álvaro Uribebe Vélez al movimiento indígena. pic.twitter.com/LF39KYmyfg — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) May 5, 2021

A los pocos minutos el CRIC publicó un comunicado de prensa en el cual rechazaba el trino de Uribe y lo señaló como “un nuevo falso positivo del expresidente”.

“El mensaje es claro: CRIC y ELN son equivalentes, lo cual es absolutamente FALSO. Es posible que el expresidente después diga que no se refiere a la bandera sino a los ocupantes o a otros que no aparecen en el video, cuyos nombres por confidencialidad no le han informado, pero para nosotros está claro el señalamiento a nuestra organización”, dice el escrito del consejo indígena.

En el comunicado, los indígenas del Cauca señalan que el mensaje de Uribe puede entenderse como una “patente de corso” para que “la clase de violentos que defienden sus posiciones con el argumento de defender el Estado, y que forman parte de la población que hace ‘lo que diga Uribe’” atenten en contra de las comunidades indígenas que conforman el CRIC.

Varias horas después del tuit, el expresidente publicó un mensaje pidiendo que le “reciban todas las excusas”, señalando la equivocación y culpando a uno de sus ayudantes

Equivocación sobre Cric, pido me reciban todas las excusas, error de alguno de mis ayudantes — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 5, 2021

El CRIC señaló que “Dejamos constancia ante el país y hacemos la denuncia ante la comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos por delitos de amenaza, calumnia y perfidia”.

El Consejo había convocado a una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana del miércoles para denunciar que el uribismo los había declarado objetivo militar, pero al cierre de esta nota ésta no se había realizado.