Humorista Ricardo Quevedo salió ileso de accidente en el Túnel de Oriente, en Antioquia

* Redacción Nacional

Tres vehículos chocaron en la recién inaugurada obra que comunica a Medellín con el Aeropuerto José María Córdova. No hubo personas lesionadas.

La Policía de Tránsito de Antioquia atendió en la tarde del 21 de agosto el primer accidente automovilístico en el recién inaugurado Túnel de Oriente. Tres carros particulares estuvieron involucrados en el siniestro vial.

De acuerdo con las autoridades, el primer móvil no mantuvo la velocidad constante y al frenar de manera abrupta provocó el choque con los otros dos.

"Hubo un choque múltiple en la salida de Los Balsos, para coger Las Palmas. Tres vehículos estuvieron involucrados, pero leve. Fue por el alcance del primer vehículo, que frenó, no disminuyó la velocidad y los dos carros siguientes colisionan”, dijo el comandante de la Policía de Tránsito del Valle de Aburrá, capitán Jorge Rodríguez, a RCN Radio.

El accidente fue atendido de manera inmediata porque fue en la boca del túnel y generó retrasos en la movilidad del sector. Los agentes de tránsito habilitaron una vía alterna para salir hacia el sector de las Palmas.

Lea: Túnel de Oriente: la megaobra que acerca a Medellín y Rionegro

En uno de los carros accidentados se movilizaba el humorista Ricardo Quevedo quien publicó el video en su cuenta de Instagram. "Estoy acá en el nuevo Túnel del aeropuerto a Medellín, un túnel que inauguraron hace poco y lo inauguramos hoy con estrellada múltiple. Yo no iba manejando para que luego no me echen la culpa a mí, pero creo que sí soy la sal. Se armó un trancón. Ah, muy bonito el túnel y todo", dijo el comediante en el video.

El Túnel de Oriente conecta a Medellín con el Aeropuerto José María Córdova en solo 18 minutos. Tiene una longitud de 8,2 kilómetros y es el más extenso de Latinoamérica. El túnel cuenta con 109 cámaras que vigilarán el tráfico y alertarán a un puesto de control en caso de presentarse un accidente de tránsito o un incendio.