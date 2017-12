Por mar de leva, restringen uso de playas del Atlántico

redacción Nacional

Debido a los fuertes vientos que azotan la costa Caribe y al oleaje que estos generan, la Capitanía del Puerto de Barranquilla sugirió restringir el acceso de bañistas a las playas de Salgar, Miramar y Sabanilla, en Puerto Colombia, y las de Santa Verónica en Juan de Acosta.

En algunos sectores, las olas han alcanzado alturas entre dos y cuatro metros e, incluso, han inundado sectores como el de Miramar. Por ello, se han mantenido las banderas rojas, alertando a los bañistas sobre las restricciones. Puede leer: Restringen acceso de bañistas a playas de Bocagrande en Cartagena.

El capitán Gonzalo Restrepo, comandante del cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, indicó al diario El Heraldo que se contempla la ubicación de 55 salvavidas en los 18 kilómetros de playa del municipio del Atlántico, donde se permitirá el ingreso de bañistas con precaución, en el horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Después deberán salir y no se permitirá el ingreso al mar.

Por su parte, el subsecretario de Gestión de Riesgo del Atlántico, Edinson Palma Jiménez, explicó que aumentarán el número de salvavidas en los balnearios de Santa Verónica y Tubará. “El propósito de la administración departamental es aumentar la seguridad en estas playas para velar por la tranquilidad de los bañistas, que también tienen la responsabilidad de tomar las medidas de precaución necesarias para evitar riesgos por inmersión”.

Además, Palma manifestó que los fuertes vientos afectaron cuatro viviendas en el barrio Luis Carlos Galán del municipio de Luruaco. Dos de ellas con mayor afectación que las otras.

“Lo ocurrido con las cuatro casas en Luruaco no debe desbordar la capacidad de respuesta del Consejo Municipal de Riesgo. No obstante hemos requerido al municipio sobre el tema de la ayuda a las familias, en caso de que no tengan los recursos, como administración departamental entraríamos a brindar el apoyo necesario”, precisó.

Por lo anterior, recordó las recomendaciones de reforzar bien los techos y amarrar las cubiertas para poder soportar los vientos fuertes que se presentan en esta época del año.