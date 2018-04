MOE llama la atención sobre crisis política en Cartagena

-Redacción Política

“La ciudad de Cartagena no puede seguir teniendo alcaldías atípicas y periodos irregulares que claramente afectan la gobernabilidad”, señaló Alejandra Barrios, directora de la organización.

La Misión de Observación Electoral (MOE) dejó ver su preocupación por la situación política de Cartagena, ciudad en la que se realizarán elecciones atípicas de alcalde el próximo 6 de mayo.

Según la MOE, es muy grave que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no haya tomado una decisión sobre la presunta inhabilidad que tiene Antonio Quinto Guerra Varela, el candidato más opcionado para ocupar la silla de primer mandatario en la Heroica.

De hecho, se tenía previsto que la autoridad electoral tomara una decisión al respecto el jueves, sin embargo, los votos en la sala plena no lograron la mayoría y la diligencia fue aplazada para este viernes, en donde se contará con la participación de conjueces que determinen si Guerra está habilitado o no para participar en la contienda electoral.

Por su parte, Ana María González, coordinadora de la organización en Cartagena, expresó que “el distrito de Cartagena, una de las ciudades más importantes de la costa Caribe colombiana, ha tenido desde el primero de enero de 2008 hasta hoy, siete distintos alcaldes en lo que deberían ser solo tres periodos institucionales”.

“Sobre la inhabilidad del candidato Quinto Guerra, entiende y respeta el debido proceso a que tenemos derecho todos los ciudadanos en el marco de una investigación; sin embargo, como lo que está en juego es el futuro cercano de los recursos públicos de una de las ciudades más importantes del país, el escrutinio que hagan las autoridades de control y electorales debió ser riguroso y responsable con la ciudad; lamentablemente la lentitud con la que se está reaccionando a este tema, nos puede poner ad portas de una nueva crisis en la democracia local de Cartagena”, agrega la MOE.

Sobre la presunta inhabilidad de Quinto Guerra hay interpretaciones encontradas en la ley. La Procuraduría General de la Nación, en un concepto añadido al caso, señaló que la inhabilidad existe pues el hoy candidato había firmado un otrosí en octubre de 2017 en un contrato suscrito en enero de ese mismo año con el Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, la defensa del candidato señala que una modificación dentro de un contrato no constituye un nuevo contrato, por lo que no hay inhabilidad fundada en la firma de un otrosí. Esas diferencias serán las que deberá definir el CNE, que, por cierto, señalaría que no hay inhabilidad, de acuerdo con la ponencia del magistrado Alexánder Vega.